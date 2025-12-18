Инклюзивный дом - вот достойное решение, – блогер о скандале ПриватБанка с ветераном

Украинский блогер Наумович обратил внимание на историю ветерана российско-украинской войны, который потерял все конечности и столкнулся с унизительным обслуживанием в отделении ПриватБанка в Киеве.

Об этом он написал в своем заметке в фейсбуке, передает 24 Канал.

Читайте также Гендиректор "Украинской бронетехники" назвал, чего катастрофически не хватает украинскому ВПК

Как блогер высказался относительно скандала?

По его словам, при попытке восстановить кредитную карту работник банка предложил военному "взять карточку в руку" и держать ее возле лица для фото, несмотря на очевидное физическое состояние клиента. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс.

После публичной огласки ПриватБанк признал ошибку, извинился перед ветераном, посетил его в больнице и пообещал изменить внутренние процедуры на более инклюзивные. В то же время Наумович отмечает, что формальных извинений и изменений регламентов недостаточно.

Лечением, протезированием и реабилитацией парня уже занимается патронатная служба "Ангелы" Третьего армейского корпуса. Это и без банков работает. Но есть базовая потребность, которую никто не закрывает – жилье,

– отметил блогер.

Наумович призвал ПриватБанк не дублировать работу волонтеров, а взять на себя реальную ответственность – помочь ветерану получить полностью оборудованный инклюзивный дом под Киевом, адаптированный под его потребности.

"Для большого государственного банка это небольшие средства. Для раненого воина – это вопрос достоинства, безопасности и возможности жить самостоятельно после выписки из больницы. Это было бы настоящее извинение и образцовый кейс", – подчеркнул он.