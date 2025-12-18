Про це він написав у своєму дописі в фейсбуці, передає 24 Канал.

Як блогер висловився щодо скандалу?

За його словами, під час спроби відновити кредитну картку працівник банку запропонував військовому "взяти картку в руку" та тримати її біля обличчя для фото, попри очевидний фізичний стан клієнта. Цей випадок викликав широкий суспільний резонанс.

Після публічного розголосу ПриватБанк визнав помилку, перепросив ветерана, відвідав його в лікарні та пообіцяв змінити внутрішні процедури на більш інклюзивні. Водночас Наумович наголошує, що формальних вибачень і змін регламентів недостатньо.

Лікуванням, протезуванням і реабілітацією хлопця вже займається патронатна служба "Янголи" Третього армійського корпусу. Це і без банків працює. Але є базова потреба, яку ніхто не закриває – житло,

– зазначив блогер.

Наумович закликав ПриватБанк не дублювати роботу волонтерів, а взяти на себе реальну відповідальність – допомогти ветерану отримати повністю обладнаний інклюзивний будинок під Києвом, адаптований під його потреби.

"Для великого державного банку це невеликі кошти. Для пораненого воїна – це питання гідності, безпеки й можливості жити самостійно після виписки з лікарні. Оце було б справжнє вибачення і зразковий кейс", – підкреслив він.