Организовать ее он решил не на предприятии города Тула. Оно называется НКО "ПКРО", а известно изготовлением 152-миллиметровых управляемых снарядов "Краснополь", ПВО "Панцирь-С" и прочего. Нет-нет, всю эту диверсию он совершил не собственноручно, передает 24 Канал.

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Промотивировал сотрудников

Известно, что он решил финансово мотивировать сотрудников предприятия. Конечно, если они устроят диверсию. А россиянам это очень даже понравилось, так что они решили не медлить и выполнять его задачи. Об этом он и рассказал своим подписчикам.

Послушные сотрудники прислали блогеру документацию. В ней указан список частей с Запада, которыми закрывают поставки на предприятии. Также благодаря этим документам можно узнать, каким образом элементы контрабанды поступают в Россию.

Но это еще не все. Они еще и внесли ряд изменений в АРМ "Панцирь-С". Речь идет об автоматизированном рабочем месте, то есть компьютере, который управляет функциями ЗРК. Коррективы были внесены в блоки, из которых эта техника собирается. Поэтому перед врагом должна быть дилемма:

верить блогеру и устраивать проверку;

не верить блогеру и полагаться на то, что все пройдет.

Диверсия может доставить немало хлопот врагу / Скриншоты

И все было бы ничего, но фотографии, которыми располагает блогер, демонстрируют, что сотрудники предприятия таки совершили диверсию. Следовательно, если враг проигнорирует информацию о "коррективах" в работе "Панцирь-С", то может столкнуться с проблемами. К примеру, машины не будут видеть цели или будут постоянно промахиваться или что-либо другое.

Заметим, что эту диверсию блогер организовал за деньги самих же россиян. И не исключено, что еще и тех, кто активно поддерживает так называемую "спецоперацию".

Возможно, эта диверсия позволит умножать статистику потерь врага. Заметим, что почти за год нашим защитницам и защитникам удалось уничтожить немало российских захватчиков.

Потери врага растут