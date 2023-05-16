Видео обнародовал блогер с ником todes_off в Тик Токе, информирует 24 Канал. Парень снимает пранки и розыгрыши.

Кстати говоря Блогерша "Черная Мамба" заявила, что будет продолжать общаться на русском: возмутительное видео

Украинцы обратили внимание на ролики, поскольку блоггеры, по-видимому, хайпируют на теме ВСУ. Они переоделись в военных и снимали "погоню от военкомата". Особенно возмущает, что на одном из видео звучит русская песня.

Блоггеры переоделись в военных: видео

Под видео имеется метка геолокации. Видео снимали в Харькове. Один из роликов набрал более 240 тысяч просмотров. В общей сложности видео ток токера смотрят более миллиона человек.

Пользователи сети посоветовали блоггерам отправиться на передовую, если им скучно. Украинцы пишут, что военную форму нужно заслужить, а для таких роликов использовать ее не следует.

Блоггеры оконфузились: видео

Блогеров призывают извиниться

В телеграмм-канале "Гром" подчеркнули, что надеются не просто на видео с извинениями, а на выводы общества. Нельзя шутить над теми, кто отдает жизнь и здоровье за Украину.

В комментариях призывали с уважением к воинам и семьям, ожидающим своих защитников с фронта.