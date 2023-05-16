Відео оприлюднив блогер з ніком todes_off у Тік Тоці, інформує 24 Канал. Хлопець знімає пранки та розіграші.

До речі Блогерка "Чорна Мамба" заявила, що продовжуватиме спілкуватись російською: обурливе відео

Українці звернули увагу на ролики, оскільки блогери, очевидно, хайпують на темі ЗСУ. Вони переодяглись у військових та знімали "погоню від військкомату". Особливо обурює те, що на одному з відео лунає російська пісня.

Блогери переодягнулись у військових: відео

Під відео є позначка геолокації. Відео знімали у Харкові. Один з роликів набрав понад 240 тисяч переглядів. Загалом відео тік токера дивляться понад мільйон людей.

Користувачі мережі порадили блогерам відправитись на передову, якщо їм нудно. Українці пишуть, що військову форму потрібно заслужити, а для таких роликів використовувати її не слід.

Блогери осоромились: відео

Блогерів закликають вибачитись

У телеграм-каналі "Гром" наголосили, що сподіваються не просто на відео з вибаченнями, а на висновки суспільства. Не можна жартувати над тими, хто віддає життя і здоров'я за Україну.

У коментарях закликали з повагою до воїнів і родин, які чекають своїх захисників з фронту.