Після шквалу критики, який обвалився на неї, блогерка перепросила. Однак мораль таки не засвоїла, пише 24 Канал.

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Новий скандал з "Чорною Мамбою"

Одіозна Горун вирішила записати "послання" для своїх підписників у сторіс. Спершу вона заявила, що продовжить спілкуватись російською мовою, читати літературу та дивитись фільми мовою агресора.

Потім вона вирішила образити свою аудиторію, заявивши, що більшість з них однаково не читають, тому цей факт не має їх сильно образити.

Кого це не влаштовує, ви можете сї*атися на х*й з моєї сторінки, де ви нав'язуєте свою нікому непотрібну думку про українську та російську мову,

– заявила Горун.

Далі скандалістка почала розповідати, що для неї нема авторитету і ніхто не буде вказувати ні їй, ні її російськомовним друзям, "що вони якісь не такі".

Скандальна заява "Чорної Мамби": дивіться відео

Нагадаємо, що після резонансних заяв блогерки про ЗСУ та українську мову від неї відцурались навіть власна мати та хлопець. У розмові з журналістами коханий блогерки відхрестився від близьких стосунків з Христиною та засудив її висловлювання, зазначивши, що сам шокований.

Що передувало