Після шквалу критики, який обвалився на неї, блогерка перепросила. Однак мораль таки не засвоїла, пише 24 Канал.
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Новий скандал з "Чорною Мамбою"
Одіозна Горун вирішила записати "послання" для своїх підписників у сторіс. Спершу вона заявила, що продовжить спілкуватись російською мовою, читати літературу та дивитись фільми мовою агресора.
Потім вона вирішила образити свою аудиторію, заявивши, що більшість з них однаково не читають, тому цей факт не має їх сильно образити.
Кого це не влаштовує, ви можете сї*атися на х*й з моєї сторінки, де ви нав'язуєте свою нікому непотрібну думку про українську та російську мову,
– заявила Горун.
Далі скандалістка почала розповідати, що для неї нема авторитету і ніхто не буде вказувати ні їй, ні її російськомовним друзям, "що вони якісь не такі".
Скандальна заява "Чорної Мамби": дивіться відео
Нагадаємо, що після резонансних заяв блогерки про ЗСУ та українську мову від неї відцурались навіть власна мати та хлопець. У розмові з журналістами коханий блогерки відхрестився від близьких стосунків з Христиною та засудив її висловлювання, зазначивши, що сам шокований.
Що передувало
- У центрі Львова 7 травня журналіст Роман Гурський зробив зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали музику Грігорія Лєпса.
- Компанія молодих хлопців агресивно відреагувала. Один з хлопців навіть намагався вирвати телефон журналіста. Після того, як відео опинилося у мережі, вже 8 травня поліція затримала Range Rover
- Всім пасажирам автомобіля вручили повістки. Також один з молодиків опублікував відео з вибаченнями.
- Христина Горун вирішила стати на захист хлопців, які 7 травня слухали російську музику в центрі Львова. Вона назвала "дном" українську армію, а музику – несмаком, який вона буцімто змушена терпіти.
- Скандал з "Чорною Мамбою" теж швидко набув розголосу в соціальних мережах. Після цього дівчина записала відео з вибаченнями й сказала, що їй двічі зламали сторінку в інстаграмі.