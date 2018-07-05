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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Блок Петра Порошенко" выдвинул ультиматум относительно голосования за состав ЦИК

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Часть фракций Верховной Рады Украины в ультимативной форме заявила, что не будет голосовать за такой состав Центральной избирательной комиссии. В парламенте досрочно закрыли утреннее заседание для того, чтобы провести консультации руководителей фракций по этому острому вопросу. В итоге "Блок Петра Порошенко" выдвинул встречный ультиматум.

Обновление ЦИК было на повестке дня, однако "Народный Фронт" подчеркнул необходимость придерживаться резолюции ПАСЕ и отказался рассматривать этот вопрос. Позицию НФ поддержали все фракции, кроме БПП.

Читайте также: "Народный фронт" объяснил, почему отказался рассматривать смену состава ЦИК

В ответ пропрезидентская фракция украинского парламента заявила, что не будет голосовать ни за один из законопроектов.

Фракция приняла решение, что до момента, пока результативно не будет решен вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии "Блок Петра Порошенко" сегодня не принимает участия в заседании этой Верховной Рады. И мы искренне считаем, что Верховная Рада не имеет никакого морального права рассматривать любой другой вопрос, пока не будет обновлена Центральная избирательная комиссия,
– заявил народный депутат, член БПП Артур Герасимов.


Народный депутат, член БПП Артур Герасимов

Пока неизвестно, когда будет рассматриваться вопрос обновления ЦИК.

К слову, политический эксперт Петр Олещук отметил, что срыв голосования за обновление Центральной избирательной комиссии – это не раскол в правящей коалиции. Новый состав ЦИК не выгоден ни БПП, ни "Народному фронту".

Теги: Новости Украины Новости политики ЦИК Блок Петра Порошенко Верховная Рада
Источник: 24 канал
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