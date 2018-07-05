"Блок Петра Порошенка" висунув ультиматум щодо голосування за склад ЦВК

Частина фракцій Верховної Ради України в ультимативній формі заявили, що не будуть голосувати за такий склад Центральної виборчої комісії. У парламенті достроково закрили ранкове засідання для того, щоб провести консультації керівників фракцій з цього гострого питання. У результаті "Блок Петра Порошенка" висунув зустрічний ультиматум.

Оновлення ЦВК було на порядку денному, однак "Народний Фронт" наголосив на необхідності дотримуватись резолюції ПАРЄ і відмовився розглядати це питання. Позицію НФ підтримали усі фракції, окрім БПП.

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У відповідь пропрезидентська фракція українського парламенту відмовилась голосувати за жоден із законопроектів.

Фракція прийняла рішення, що до моменту, поки результативно не буде вирішено питання щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії "Блок Петра Порошенка" сьогодні не бере участь у засіданні цієї Верховної Ради. І ми щиро вважаємо, що Верховна Рада не має жодного морального права розглядати будь-яке інше питання, поки не буде оновлена Центральна виборча комісія,

– заявив народний депутат, член БПП Артур Герасимов.



Народний депутат, член БПП Артур Герасимов

Наразі невідомо, коли буде розглядатись питання оновлення ЦВК.

До слова, політичний експерт Петро Олещук зазначив, що зрив голосування за оновлення Центральної виборчої комісії – це не розкол у правлячій коаліції. Новий склад ЦВК не вигідний ані БПП, ані "Народному фронту".