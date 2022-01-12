Почему День украинского политзаключенного – 12 января?

Эту дату предложил в 1975-м Вячеслав Чорновил. Выбор был символическим. Тремя годами ранее, 12 января 1972-го, в Украине началась специальная операция Комитета государственной безопасности УССР под названием "Блок", которую затем окрестили "Генеральный погром". В течение трех дней были арестованы практически все известные в то время деятели национально-демократического движения Украины.

По теме Политзаключенный оккупантов Олег Таран во время пыток перенес клиническую смерть

Недолгая "оттепель"

После смерти Сталина (1953 год) во время так называемой "хрущевской оттепели" в СССР началась медленная, но заметная либерализация политической и общественной жизни, несколько ослабла цензура в СМИ и в искусстве. В Украине, в частности, стала оживать национальная культура и образование. Но перемены длились недолго. Уже в середине 1960-х власть снова взялась "закручивать гайки".

В 1965 году произошла первая волна арестов известных украинских интеллигентов – в разных городах "КГБисты" задержали почти 30 человек, большинство из которых впоследствии осудили по статье "антисоветская агитация и пропаганда".

В начале 1970-х репрессивная машина СССР уже мчалась на полной скорости…

"Дело Добоша" – повод для арестов



Скриншот уголовного дела Ярослава Добоша, которое хранится в отраслевом государственном архиве СБУ / Фото этот день в истории

Карательная акция против украинских диссидентов тщательно готовилась КГБ УССР под чутким кураторством Москвы.

28 июня 1971 года ЦК КПСС принял тайное постановление "О мерах противодействия нелегальному распространению антисоветских и других политически вредных материалов". Речь шла о самиздате (подпольные брошюры, листовки, книги и т.д.), который в то время был весьма эффективным информационным средством борьбы с властью. Через месяц аналогичное постановление принял ЦК КПУ – с акцентом на украинские реалии.

30 декабря 1971 года постановление о жесткой борьбе с самиздатом приняло уже Политбюро ЦК КПСС.

А уже 4 января 1972 года появился непосредственный повод для "зачисток". На станции Чоп в поезде Москва – Прага задержали гражданина Бельгии, члена "Союза украинской молодежи" Ярослава Добоша – в его чемодане нашли фотокопии самиздата, в частности, "Украинского вестника", а также "Словарь рифм украинского языка" политзаключенного Святослава Караванского.

Впоследствии, в КГБ "выбили" из Добоша признание, что он приехал в Украину "для выполнения задания зарубежного антисоветского центра бандеровцев ОУН". Добош "покаялся" перед телекамерами советского телевидения, его слова растиражировали все ведущие газеты СССР – и 2 июня 1972 года власть "милостиво" освободила заключенного от уголовной ответственности и выдворила из страны.

После возвращения в Бельгию Добош собрал пресс-конференции для западных СМИ и рассказал, как под давлением делал признание, как фабриковалось уголовное дело против него и украинских диссидентов, и заявил, что отказывается от слов, сказанных в СССР.

"Рассказал все, что знал и чего не знал..."

Некоторые из украинских диссидентов высказывали мнения, что на самом деле Добош еще накануне арестов был завербован КГБ. Но правозащитник Борис Захаров считает ,что "это, видимо, не выдерживает критики" и цитирует политзаключенного Василия Овсиенко, который в одном из интервью сказал следующее:

Под новый 1972 год в Украину приехал Ярослав Добош. Он член СУМ, из Бельгии, ему 25 лет. Он ехал через Прагу. Мне известно, что моя однокурсница Анна Коцур уехала под Новый год в Прагу. Она там имела встречу с Добошем... дала ему телефоны львовских и киевских шестидесятников, в частности, Ивана Светличного. Он именно по этим телефонам в Киеве звонил Светличному, к кому-то там еще, и встречался потом со Светличным и другими людьми... Я позже, когда был арестован, читал показания Добоша и пришел к выводу, что это был, видимо, человек случайный.

Он подчеркнул, что не уверен, что Добош был завербован.

"Я не уверен, был ли он действительно завербован КГБ, или это просто так, по своей наивности интересовался, имел ли какое-то там задание от своих руководителей или не имел – Бог его знает. Но его КГБ использовало довольно-таки удачно. Он рассказал все, что знал и чего не знал, выступил с заявлением по телевидению, и заявление было опубликовано в прессе. Его выпустили, а все это стало поводом для массовых арестов украинской интеллигенции", – сказал Овсиенко.

Аресты и снова аресты

Василий Стус / Фото Радио Свобода

12 января 1972 года КГБ УССР начало операцию "Блок", заявив, что ее цель – "разоблачение интенсивных контактов националистического подполья в Украине с зарубежными украинскими центрами и организациями".

В течение трех дней за решетку попали 14 человек-в Киеве (первые 9 из списка) и Львове (следующие 5):

Василий Стус, поэт и публицист

Иван Светличный, языковед

Евгений Сверстюк, философ

Леонид Плющ, математик и публицист

Даниил Шумук, общественный деятель, узник польских и советских лагерей

Николай Плахотнюк, врач и общественный деятель

Зиновий Антонюк, правозащитник и публицист

Олесь Сергиенко, реставратор и инженер-механик

Иван Коваленко, поэт

Вячеслав Чорновил, журналист и литературный критик

Михаил Осадчий, журналист и писатель

Иван Гель, правозащитник

Стефания Шабатура, художник-килимар

Ирина Стасив-Калинец, писательница и поэтесса

В течение следующих нескольких месяцев были зарешечены:

Василий Романюк, священник, позже-патриарх УПЦ КП Владимир

Николай Холодный, поэт

Иван Дзюба, литературовед

Семен Глузман, психиатр

Надежда Светличная, филолог

Ирина Сеник, поэтесса

Василий Рубан, писатель

Игорь Калинец, поэт

Василий Лисовый, философ

Кузьма Матвиюк, преподаватель

Василий Овсиенко, журналист и многие другие…

Иван Гель, Василий Стус, Иван Светличный (слева направо) / Фото Helsinki.org.ua

В целом, в течение 1972 года КГБ арестовал в Киеве, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Кременчуге и других городах Украины более 100 человек, из которых были осуждены 89. Аресты продолжались и в последующие два года.

По данным Харьковской правозащитной группы, в 1972 – 1974 годах в Украине арестовали 193 человека (в том числе за антисоветскую пропаганду – 100, за религиозные убеждения – 27).

Одного из самых активных создателей самиздата – инженера Марьяна Гаталу – власть не успела схватить: 25 мая 1971 года во Львове он покончил с собой...

Тюрьмы, лагеря и "психушки"

Судебные расправы над украинскими политзаключенными (большинство процессов были закрытыми) начались летом 1972 года. Почти всех арестованных осудили по статье 62 Уголовного кодекса УССР – "антисоветская агитация и пропаганда". Наказание по этой статье – лишение свободы сроком от 6-ти месяцев до 7-ми лет и заключением на срок до 5-ти лет или без такового или ссылкой на срок от 2-х до 5-ти лет.

Но минимальных сроков никто не получил – приговор для большинства осужденных: 5 – 7 лет строгого режима и 3 года ссылки. Самый длинный же срок "выписали" Ивану Гелю (потому что он уже имел ранее один судебный приговор) – 10 лет строгого режима и 5 – ссылки.

Во время так называемого "следствия" диссидентов пугали расстрелом, шантажировали и подвергали пыткам. Так, "КГБисты" не могли доказать, что Вячеслав Чорновил был редактором "Украинского вестника", поэтому угрожали ему арестом жены и сестры. В знак протеста он 8 суток держал сухую голодовку. 12 апреля 1973 года Черновола приговорили к 6-ти годам лишения свободы и 3 годам ссылки.

1972 год. Арестованный Вячеслав Чорновил / Фото Wikimedia

Некоторых диссидентов наказали "классическим" на то время советским методом – принудительным лечением в психтюрьме.. Именно так власть расправилась с Николаем Плахотнюком, Леонидом Плющом, Борисом Ковгарем и Василием Рубаном. Причем, последнего обвинили в организации деятельности с целью свержения существующего строя и инкриминировали статью – "измена Родине", которая тянула минимум на 15 лет тюрьмы или расстрел.

Но "самый гуманный суд в мире" постановил бросить Рубана в Днепропетровскую спецпсихбольницу, вроде бы намекая, что человек со здравым смыслом не мог бы предать СССР, а вот такой – запросто…

Читайте Сергей Курис, которого боевики держат в плену, в тяжелом состоянии, – Денисова

Борьба продолжается!

Судьба упомянутых украинских политзаключенных в дальнейшем сложилась по-разному. Большинство продолжило борьбу с советской властью – после возвращения из тюрем и лагерей и даже в застенках. Но репрессии все же сделали свое черное дело – движение шестидесятников, которые составляли интеллектуальную элиту украинского диссидентства, фактически разгромили, других – запугали. Лишь во второй половине 1970-х сопротивление власти вновь начало нарастать – в первую очередь, благодаря появлению Украинской Хельсинской группы.

В начале 1990-х советская империя в конце концов развалилась, и Украина вот уже 30 лет живет независимой. Но мы продолжаем говорить об украинских политзаключенных, которые незаконно арестованы и осуждены в России и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приводит следующие цифры:

Сейчас Россия по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе 2 женщины (15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ) и 9 человек лишены права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные – 45 человек находятся под судом и следствием.

Коалиция общественных организаций Украины, которые занимаются защитой лиц, лишенных свободы по политическим мотивам в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и способствуют их освобождению, на своем сайте обнародовала список политзаключенных.

Борьба продолжается!

История обмана – насколько на самом деле отличаются культура и ментальность украинцев и россиян: смотрите видео