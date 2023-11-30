Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, влияют ли протесты на поставку оружия в наше государство. Кто организовал блокаду, как реагировать украинцам и почему поляки выступают против "еЧерга" – читайте в эксклюзивном интервью.

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Влияют ли протесты на поставку военной помощи

"Нет, на поставки оружия никак не влияет. Это все идет в рамках абсолютной четкой стратегии Польской Республики в помощь Украине военной. Блокируются другие грузы, коммерческие грузы, понятно, что это плохая ситуация", – заметил советник главы ОПУ.

Военная помощь далее поставляется по предварительным договоренностям с украинскими партнерами через транзитивную территорию Польши.

Подоляк сказал, что блокировка границы действительно есть отголоском ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах в Польше. Нужно дождаться, когда поляки окончательно сформируют коалиционное правительство, вероятно, во главе с Дональдом Туском. Поскольку временное правительство, возглавляемое Матеушем Моравецким, не активно работает по деблокаде и вряд ли будет решать проблему.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть 6 требований: возврат разрешений для украинских перевозчиков; ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта); запрет регистрации в Польше компаний с капиталом за пределами ЕС; получение доступа к украинской системе "Шлях"; отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга"; выделение отдельных очередей для пустых авто.

Кто организовал блокаду и почему боятся конкуренции

По словам Подоляка, организаторы блокировки – Ультраправая партия "Конфедерация", она действительно имеет право на протесты, но не на границе с Украиной. В то же время у партии есть претензии не к нашему государству, а к Брюсселю.

Мы же говорим о едином экономическом европейском пространстве, где есть соответствующая конкуренция. Украинский перевозчик – конкурент польского перевозчика, который в свое время был конкурентом для других перевозчиков, в частности, французских и немецких,

– отметил советник главы ОПУ.

Поляки заняли существенную часть глобального европейского рынка грузовых перевозок благодаря более эффективной логистике. Сегодня Украина пытается выйти на европейский рынок в рамках договоренностей, разрешений и грузового безвиза, о чем заботится Брюссель.

И поэтому, если вы, польские перевозчики, организованные партией "Конфедерация", хотите доказать, что имеете право получить эксклюзивные возможности работать на рынке перевозок или уничтожить конкуренцию, то идите, пожалуйста, в Брюссель и проводите там протестные мероприятия,

– сказал Подоляк.

Конкуренция напротив очень эффективный инструмент, позволяющий плодотворно работать в разных отраслях. Поэтому блокирование границы с Украиной – не отвечает основополагающим принципам существования экономического общества ЕС.

Как реагировать украинцам

Подоляк подчеркнул, что украинцам нужно набраться терпения, впереди ждут многие политические спекуляции. Война ломает некоторые принципы существования Европы. Война выдвигает другие требования по единому экономическому, политическому и информационному пространству Европы.

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Поэтому происходит определенное сопротивление, в том числе со стороны России. Ультраправые партии находятся во всех европейских странах. События, происходящие в Венгрии, Словакии, Нидерландах и Польше – это отголоски довоенной Европы.

Европа будет выглядеть иначе. Российские влияния будут значительно уменьшаться, но они сопротивляются всему. Мы должны иметь крепкие нервы, понимать политические проблематики наших партнеров, стран-партнеров, в частности Польши,

– объяснил Михаил Подоляк.

После формирования польского правительства будут проходить переговоры на разных уровнях, в частности премьер-министров, министров транспорта и связи и министров инфраструктуры.

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Почему поляки против "еЧерги"

Польские перевозчики активно протестуют против украинской программы "еЧерги". Они требуют создать отдельную очередь для автомобилей на номерах Европейского Союза.

Мы более конкурентные и мобильные. Мы быстро оттесняем. Это всегда принцип, когда на какой-то рынок заходит новая компания, которая ведет себя амбициознее, потому что все компании привыкли к определенным договоренностям. И любая конкурентная юная компания будет вести себя более агрессивно и тем самым будет отвоевывать куски рынка у других. А они не хотят меняться. Я безотносительно к ситуации с Польшей,

– сказал советник председателя ОПУ.

То есть старые компании на рынке часто не хотят вносить коррективы в работу и создавать более качественный сервис для клиента. Поэтому компания с правильной стратегией, когда выходит на новый рынок, будет иметь определенные преимущества.

Блокада польско-украинской границы: главное