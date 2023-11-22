Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Словакии Александр Дулеба. Он верит, что компромиссное решение, удовлетворяющее словацким перевозчикам и Украине, может быть найдено.
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Каким было блокирование словацко-украинского корона
Стоит отметить, что, несмотря протест словацких перевозчиков, движение через границу не было полностью остановлено. Как пояснили в ГНСУ, со стороны Словакии пропускали по 4 грузовика в час, в то время как из Украины выпускали только 1 грузовик за это же время. В то же время блокировка легковых автомобилей не происходила.
"Основная проблема состоит в том, что польские и словацкие производители не могут "заходить" в Украину для обслуживания ее производителей из-за того, что у них нет страхования", – пояснил Дулеба.
Отсутствие страховки у польских и словацких перевозчиков в Украине связано с тем, что ни банки, ни страховые компании не берутся покрывать возможные риски, связанные с войной. Поэтому польские и словацкие перевозчики считают себя дискриминированными, ведь не имеют возможности обслуживать украинских клиентов. В то же время украинские компании имеют неограниченное право доставлять грузы из стран ЕС в Украину.
Александр Дулеба о блокировке грузовиков на словацкой границе: смотрите видео
Есть ли возможность найти компромисс
Важно отметить, что ни у перевозчиков, ни у правительств стан ЕС нет оснований блокировать доступ украинских перевозчиков на свою территорию, поскольку это будет нарушать европейское право. Но в то же время Украина и иностранные перевозчики должны найти общее решение, гарантирующее честную конкуренцию.
"Я думаю, что решение (удовлетворяющее словацких перевозчиков – 24 Канал) будет найдено. У Еврокомиссии есть рычаги давления, потому что правительства Словакии и Польши получали средства на модернизацию пропускных пунктов из Украины благодаря открытой в начале войны программе Connecting Europe Facility", – отметил политолог.
А это накладывает на наших соседей определенные обязанности, ведь, проведя модернизацию, они обязались сделать эти пропускные пункты "коридорами солидарности с Украиной". Соответственно на правительствах Словакии и Польши лежит обязанность поддержки этой солидарности.
Что происходит в Словакии и Польше сегодня
- Оба наших соседей переживают период политических трансформаций. В Словакии вступило в силу новое, менее проевропейское правительство, возглавляемое критическим к Украине Робертом Фицо, что в прошлом уже дважды руководил страной.
- В то же время в Польше формирование нового правительства продолжается. Бывшая главная партия "Право и Справедливость" затягивает передачу власти коалиционным партиям, которые совместными усилиями одержали победу на выборах.
- Однако протесты на пропускных пунктах не имеют прямой связи с транзитными периодами в этих странах. Они в определенной степени напоминают предыдущий кризис с перевозкой агропродукции, когда двигателем конфликта были фермеры наших соседей, недовольны действиями украинских компаний.