Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Словакии Александр Дулеба. Он верит, что компромиссное решение, удовлетворяющее словацким перевозчикам и Украине, может быть найдено.

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Каким было блокирование словацко-украинского корона

Стоит отметить, что, несмотря протест словацких перевозчиков, движение через границу не было полностью остановлено. Как пояснили в ГНСУ, со стороны Словакии пропускали по 4 грузовика в час, в то время как из Украины выпускали только 1 грузовик за это же время. В то же время блокировка легковых автомобилей не происходила.

Обратите внимание! Утром 22 ноября блокировку украинско-словацкой границы остановили. В то время на пропускном пункте "Вишнее Немецкое – Ужгород" находилось около 300 грузовиков.

"Основная проблема состоит в том, что польские и словацкие производители не могут "заходить" в Украину для обслуживания ее производителей из-за того, что у них нет страхования", – пояснил Дулеба.

Отсутствие страховки у польских и словацких перевозчиков в Украине связано с тем, что ни банки, ни страховые компании не берутся покрывать возможные риски, связанные с войной. Поэтому польские и словацкие перевозчики считают себя дискриминированными, ведь не имеют возможности обслуживать украинских клиентов. В то же время украинские компании имеют неограниченное право доставлять грузы из стран ЕС в Украину.

Александр Дулеба о блокировке грузовиков на словацкой границе: смотрите видео

Есть ли возможность найти компромисс

Важно отметить, что ни у перевозчиков, ни у правительств стан ЕС нет оснований блокировать доступ украинских перевозчиков на свою территорию, поскольку это будет нарушать европейское право. Но в то же время Украина и иностранные перевозчики должны найти общее решение, гарантирующее честную конкуренцию.

По теме: одно из первоначальных требований польских и словацких протестующих – возврат в систему коммерческих разрешений на перевозку товаров по территории ЕС. Однако Еврокомиссия четко заявила, что это решение невозможно, ведь коммерческие разрешения являются пройденным этапом на пути интеграции Украины.

"Я думаю, что решение (удовлетворяющее словацких перевозчиков – 24 Канал) будет найдено. У Еврокомиссии есть рычаги давления, потому что правительства Словакии и Польши получали средства на модернизацию пропускных пунктов из Украины благодаря открытой в начале войны программе Connecting Europe Facility", – отметил политолог.

А это накладывает на наших соседей определенные обязанности, ведь, проведя модернизацию, они обязались сделать эти пропускные пункты "коридорами солидарности с Украиной". Соответственно на правительствах Словакии и Польши лежит обязанность поддержки этой солидарности.

Важно! Ассоциация словацких перевозчиков отстранилась от блокировки 21 ноября, назвав его "инициативной для отдельных компаний". Ее же позиция состоит в том, чтобы дождаться завершения переговоров между правительствами Украины и Польши, Еврокомиссией и польскими перевозчиками. И если стороны не смогут прийти к согласию, Ассоциация будет готова объявить блокаду.

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