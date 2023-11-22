Про це 24 Каналу розповів політолог зі Словаччини Олександр Дулеба. Він вірить, що компромісне рішення, яке б задовільнило словацьких перевізників та Україну, може бути знайдене.

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Яким було блокування словацько-українського корону

Варто зазначити, що попри протест словацьких перевізників, рух через кордон не був повністю зупинений. Як пояснили у ДПСУ, зі сторони Словаччини пропускали по 4 вантажівки на годину, тоді як з України випускали лише 1 вантажівку за цей же час. Водночас блокування легкових автомобілів не відбувалося.

Зверніть увагу! Зранку 22 листопада блокування українсько-словацького кордону зупинили. На той час на пропускному пункті "Вишнє Німецьке – Ужгород" знаходилося близько 300 вантажівок.

"Основна проблема полягає в тому, що польські та словацькі виробники не можуть "заходити" в Україну для обслуговування її виробників через те, що в них немає страхування", – пояснив Дулеба.

Відсутність страхування у польських та словацьких перевізників на роботу в Україні пов’язана із тим, що ані банки, ані страхові компанії не беруться покривати можливі ризики, пов’язані із війною. Через це польські та словацькі перевізники вважають себе дискримінованими, адже не мають можливості обслуговувати українських клієнтів. Натомість українські компанії мають необмежене право доставляти вантажі з країн ЄС до України.

Олександр Дулеба про блокування вантажівок на словацькому кордоні: дивіться відео

Чи є можливість знайти компроміс

Важливо зазначити, що ані перевізники, ані уряди ЄС не мають підстав доступ українських перевізників на територію своїх країн, оскільки це порушуватиме європейське право. Але водночас Україна та іноземні перевізники мають знайти спільне рішення, яке б гарантувало чесну конкуренцію.

До теми: одна із початкових вимог польських та словацьких протестувальників – повернення до системи комерційних дозволів на перевезення товарів територією ЄС. Однак Єврокомісія чітко заявила, що це рішення є неможливим, адже комерційні дозволи є пройденим етапом на шляху інтеграції України.

"Я думаю, що рішення (яке задовільнить словацьких перевізників – 24 Канал) буде знайдене. У Єврокомісії є важелі тиску, тому що уряди Словаччини та Польщі дістали кошти на модернізацію пропускних пунктів з Україною завдяки відкритій на початку війни програмі Connecting Europe Facility", – зазначив політолог.

А це накладає на наших сусідів певні обов’язки, адже провівши модернізацію, вони зобов’язалися зробити ці пропускні пункти “коридорами солідарності з Україною”. Відповідно, на урядах Словаччини та Польщі лежить обов’язок підтримки цієї солідарності.

Важливо! Асоціація словацьких перевізників відсторонилася від блокування 21 листопада, назвавши його "ініціативною окремих компаній". Її ж позиція полягає в тому, щоб дочекатися завершення перемовин між урядами України й Польщі, Єврокомісією та польськими перевізниками. І якщо сторони не зможуть дійти згоди, Асоціація буде готова оголосити блокаду.

Що відбувається в Словаччині та Польщі сьогодні