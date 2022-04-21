Следовательно, враг пытается продолжать свое наступление на Востоке Украины. У россиян цель – захватить территорию всей Донецкой и Луганской области.

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Как развиваются события на разных направлениях

Генштаб сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг не был активным и не менял положения войск.

В Слобожанщине российские оккупанты продолжают наращивать системы технического обеспечения. В Балаклее раненых российских солдат начали размещать в городской поликлинике. Это при том, что для них оборудовали так называемый госпиталь в здании местной музыкальной школы. Это доказывает – раненых врагов становится все больше и у них проблемы с их дальнейшей медицинской эвакуацией. Российские оккупанты продолжают частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает проводить обстрелы из артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области российские захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Хотят полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжают терроризировать население.

В селе Золотая Балка Херсонской области российские оккупационные войска провели собрание с местными. Заявили, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями ВСУ, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски,

– говорят в Генштабе.

На Южнобужском направлении враг обстреливает позиции наших войск.

Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поразила 4 воздушных цели: 3 беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

На Донбассе за минувшие сутки отразили 9 атак врага. Уничтожили:

один танк;

10 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники;

одну артиллерийскую систему;

две единицы специальной инженерной техники;

зенитно-ракетный комплекс;

вражеский склад с боеприпасами.

Будьте готовы, что Россия будет бить ракетами: смотрите видео