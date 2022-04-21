Відтак, ворог намагається продовжувати свій наступ на Сході України. Росіяни мають мету – захопити територію всієї Донецької та Луганської області.

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Як розвиваються події на різних напрямках

Генштаб повідомив, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог не був активним та не змінював положення військ.

На Слобожанщині російські окупанти продовжують нарощувати системи технічного забезпечення. У Балаклеї поранених російських солдатів почали розміщувати у міській поліклініці. Це при тому, що для них обладнали так званий шпиталь у будівлі місцевої музичної школи. Це доводить – поранених ворогів стає все більше і вони мають проблеми з їх подальшою медичною евакуацією. Російські окупанти продовжують часткове блокування та обстріли міста Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі проводить обстріли з артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Херсонщині російські загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Хочуть повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Надалі тероризують населення.

У селі Золота Балка Херсонської області російські окупаційні війська провели збори з місцевими. Заявили, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами ЗСУ, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки,

– кажуть у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу уразило 4 повітряні цілі: 3 безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

На Донбасі за минулу добу відбили 9 атак ворога. Знищили:

один танк;

10 одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки;

одну артилерійську систему;

дві одиниці спеціальної інженерної техніки;

зенітно-ракетний комплекс;

ворожий склад з боєприпасами.

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