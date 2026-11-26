Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал об этом в эфире 24 Канала. Он отметил, что россияне будут пытаться обойти ограничения с помощью авиации или другими способами, однако скорость и масштаб давления играют решающую роль в освобождении полуострова.

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Как долго должна длиться блокада полуострова

По словам генерала, противник не сможет защитить свои логистические маршруты обычным увеличением количества грузовиков и развертыванием мобильных огневых групп, если мосты и основные дороги будут подвергаться систематическому разрушению.

Как долго в Крым не должно ничего заезжать? Я думаю, несколько месяцев. Но это в условиях фактически полной сухопутной блокады. А там они будут перебрасывать авиацию, находить другие пути, поддерживать. Вопрос в потенциале этой блокады и скорости ее введения – от этого зависит эффективность– отметил Игорь Романенко.

Итак, только непрерывное и комплексное перекрытие всех путей снабжения в течение нескольких месяцев способно критически истощить оккупационную группировку и подготовить почву для освобождения Крыма.

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Оружие для полной изоляции

Военный эксперт отметил, что украинские силы уже накопили результативный опыт использования дронов, в том числе беспилотниками с искусственным интеллектом. Однако для полного разрыва вражеских линий снабжения Силам обороны требуется больше западного дальнобойного оружия.

Почему стоит вопрос о той же баллистике хотя бы на 250 километров? Потому что нам не хватает инструментария. Если союзники поднимают вопрос, ну так предоставьте Taurus. Итальянцы совместно с французами – предоставляйте SAMP/T Mamba уже в модернизированном варианте, который может поражать баллистические ракеты. То есть за словами должны следовать действия, причем действия эффективные, а не затягивание во времени– подчеркнул генерал-лейтенант.

Эксперт добавил, что изоляция захваченного полуострова является обязательным шагом по правилам военного искусства. Сначала нужно разрушить тыловое обеспечение врага, а уже потом переходить к окружению и непосредственному освобождению территории.

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Ранее генерал Романенко подчеркивал, что прекращение переправы серьезно подорвало возможности российской армии снабжать свои части на южном фронте. По его словам, даже временный паралич этой артерии создает для оккупантов острый дефицит боеприпасов, техники и топлива, вынуждая врага рискованно перегружать уязвимые сухопутные пути в зоне огневого контроля ВСУ.