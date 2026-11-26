Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів про це під час ефіру 24 Каналу. Він зауважив, що росіяни намагатимуться обійти обмеження за допомогою авіації чи інших способів, однак швидкість та масштаб тиску відіграють вирішальну роль у звільненні півострова.

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Скільки має тривати блокада півострова

За словами генерала, противник не зможе захистити свої логістичні маршрути звичайним збільшенням кількості вантажівок і розгортанням мобільних вогневих груп, якщо мости та основні дорожні шляхи зазнаватимуть системного руйнування.

Скільки часу до Криму нічого не має заїжджати? Я думаю, декілька місяців. Але ж це в умовах фактично повної суходольної блокади. А там вони будуть перекидати авіацію, знаходити інші шляхи, підтримувати. Питання в потенціалі цієї блокади та швидкості її введення – від цього залежить ефективність– зазначив Ігор Романенко.

Отже, лише безперервне та комплексне перекриття всіх шляхів постачання протягом кількох місяців здатне критично виснажити окупаційне угруповання та підготувати ґрунт для звільнення Криму.

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Зброя для повної ізоляції

Військовий експерт зазначив, що українські сили вже напрацювали результативний досвід використання дронів, включно з безпілотниками зі штучним інтелектом. Проте для повного розриву ворожих ліній постачання Силам оборони потрібно більше західної далекобійної зброї.

Чому стоїть питання по тій же балістиці хоча б на 250 кілометрів? Тому що нам інструментарію не вистачає. Якщо союзники піднімають питання, ну надавайте Taurus. Італійці спільно з французами – надавайте SAMP/T Mamba уже модернізованого варіанта, який може бити по балістиці. Тобто за словами повинні бути дії, причому дії ефективні, а не розтягування в часі– наголосив генерал-лейтенант.

Експерт додав, що ізоляція захопленого півострова є обов'язковим кроком за правилами воєнного мистецтва. Спершу потрібно зруйнувати забезпечення ворога, а вже потім переходити до оточення та безпосереднього звільнення території.

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Раніше генерал Романенко наголошував, що зупинення переправи серйозно підірвало можливості російської армії живити свої частини на південному фронті. За його словами, навіть тимчасовий параліч цієї артерії створює для окупантів гострий дефіцит боєприпасів, техніки й пального, змушуючи ворога ризиковано перевантажувати вразливі сухопутні шляхи в зоні вогневого контролю ЗСУ.