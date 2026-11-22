Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, наслідки виведення переправи з ладу необхідно оцінювати комплексно: від військового та економічного до морально-психологічного й сакрального для Кремля.

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Сакральний статус і руйнування логістики

Військовий аспект полягає у значному зниженні потенціалу логістичного постачання частин російської окупаційної армії на південному фронті. Економічний удар безпосередньо впливає на забезпечення півострова, де вся інфраструктура зав'язана на окупаційні війська. Романенко також нагадав, що після окупації Криму туди незаконно прибули понад мільйон громадян Росії, а сам міст і перебування росіян є абсолютно нелегітимними.

Експерт наголосив, що припинення функціонування об'єкта завдало відчутного воєнно-політичного удару диктатору, який особисто піарився на його будівництві.

Ми бачимо, що принциповий ляпас Путіну був наданий і на перспективу. Можна згадати пропагандистські висвітлення його будівництва, відкриття, де Путін їхав особисто за автомобілем і на залізниці. Зупинення функціонування мосту відбулося принципово – ми до цього йшли досить довго, це четверта спроба, і вона етапна. Можливо, це ще не кінцеве, треба й надалі підтримувати саме неробочий стан споруди– зазначив Ігор Романенко.

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Чому масовані обстріли не є помстою

Військовий експерт застеріг від сприйняття російських масованих ударів по Києву та інших містах як "відплати" за міст, адже ворожа пропаганда намагається нав'язати суспільству саме таку версію. Він підкреслив, що Росія здійснювала б повітряні атаки у будь-якому разі, оскільки Москва має чіткий план подальшої ескалації, абсолютно не прив'язаний до дій українських сил на мосту.

Раніше оглядач пояснював, що через руйнування мостової арки російські судна застрягли без виходу в море.