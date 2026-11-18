Масштабні руйнування переправи завдали ворогу відчутного економічного удару, про що в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

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Логістика ворога тримається на сухопутному шляху

За його словами, споруда мала для Кремля передусім сакральне значення як символ "руського міра", тоді як автомобільне постачання окупаційних військ через міст уже давно звели до мінімуму. Залізничне ж сполучення агресора зазнавало істотних обмежень ще після попередніх атак українських сил.

Основним маршрутом постачання для російського угруповання в Криму залишається сухопутний коридор від Ростова до Джанкоя автодорогою Р280.

Попри те, що цей маршрут перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, окупанти продовжують перекидати ним військові вантажі у великих обсягах. Також росіяни активно залучають нові кадри для обслуговування та захисту цієї логістичної гілки.

Експерт про наслідки удару по Кримському мосту: відео

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Економічний удар та заблокована протока

Найбільш критичним наслідком атаки стало руйнування мостової арки, затоплення якої захарастило Керченський канал. Це миттєво створило каскад логістичних проблем для російського судноплавства.

Фактично захаращується Керченська протока. Кораблі з портів Азовського моря, а також річкові судна з Волги, Дону та Каспію позбавлені можливості виходити у Чорне море– зазначив Василь Пехньо.

Через утворений затор окупанти втратили можливість вивозити награбоване українське зерно із захоплених портів Бердянська та Маріуполя, що завдало значного удару по економічних спроможностях Росії.

Раніше у Військово-морських силах ЗСУ повідомляли, що через пошкодження мосту в найскладнішій логістичній ситуації опиняться війська окупантів на лівобережжі Херсонщини.