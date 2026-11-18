Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, в росіян суттєво ускладниться постачання на цьому напрямку. У них вже були проблеми, адже Сили оборони роками вибивали морську логістику. Тепер ще й прилетіло по мосту.

Adv

популярні відео

Які наслідки удару по Кримському мосту?

Як наголосив Плетенчук, росіяни не могли повноцінно використовувати залізничну частину мосту ще з попередніх ударів Сил оборони України. Тамтешньою гілкою не перекидали важкі вантажі. Однак перекидати особовий склад автомобільними шляхами їм нічого не заважало.

Не варто забувати, що в Криму є угруповання окупантів, яке потрібно утримувати. Однак найважче буде іншим підрозділам.

У найскладнішій ситуації можуть опинитися ті війська, які перебувають на лівобережжі Херсонщини. Тобто ті, які достатньо далеко і від Росії, і від Криму– зазначив Плетенчук.

Реклама

Плетенчук оцінив наслідки удару по Кримському мосту: дивіться відео 24 Каналу

Також через падіння арки наразі заблоковане судноплавство до Азовського мора. Там в чергах по обидва боки стоять російські кораблі.

Додамо, в соцмережах вже оприлюднили наслідки ураження Кримського мосту. На кадрах видно, наскільки сильно пошкоджена автомобільна частина.