Россия хочет вызвать голод в мире: британская депутатка о блокаде украинских портов

Россия может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из-за блокады украинских портов. Помимо ударов по логистике, российские оккупанты целенаправленно совершают атаки на мирных фермеров, работающих в полях.

Об этом в эфире 24 Канала заявила член британского парламента Рэйчел Гилмер. По ее словам, Россия проводит атаки не только по портовой инфраструктуре Одессы, но и по приграничным зонам вблизи Молдовы и Румынии. Кроме того, российские военные устраивают охоту непосредственно на украинских фермеров, чтобы сорвать аграрное производство.

Обострение глобального продовольственного кризиса

Представительница Великобритании подчеркнула, что мировая проблема продовольственной бедности существовала и раньше, однако война лишь высвечивает и усугубляет ее.

Она напомнила о ключевом значении Украины для мировой продовольственной безопасности. Не зря нашу страну называют "житницей Европы".

Во время визита и общения с аграриями и местными общинами политик отметила исключительное мужество украинцев.

"С того, что я увидела, общаясь с фермерами и общинами, в Украине на полях работают лучшие и самые отважные люди. Они позаботятся о вас", – подчеркнула Гилмер.

Британская депутатка раскритиковала Россию за блокаду украинских портов