Эксперты убеждены, что блокирование телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" было наиболее позитивным событием. Оно имело относительно большое политическое влияние.

Наиболее существенным из негативных событий эксперты назвали приостановление активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Так думают эксперты из опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Читайте также День свободы прессы: как отличить журналиста от пропагандиста Другие позитивные события Скорее позитивным событием эксперты считают расследование Bellingcat по "вагнеровцам", однако утверждают, что оценить конечный характер влияния пока невозможно.

Кроме того, положительно отметили создание Украиной, Францией и Германией "мирного плана" по Донбассу и образование Бюро экономической безопасности. Какие еще негативные события отметили эксперты Существенным негативным событием считают конфликт президента Владимира Зеленского с судьями Конституционного Суда.

Также среди негативных событий эксперты отметили уголовное преследование правоохранителями отдельных активистов и принятие закона о всеукраинском референдуме. Обратите внимание! Экспертный опрос "Политический квартал: весна 2021" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение апреля – мая 2021 года. Всего опросили 52 экспертов. Что известно о блокировании медведчуковских каналов 2 февраля 2021 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука нардепа Тараса Козака.

Поэтому каналы, которые принадлежат политику, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали.

Они прекратили вещание, однако еще долго их трансляции были доступны в Youtube.

Уже 24 апреля ютуб-страницы "медведчуковских" каналов частично перестали работать в Украине.

Санкции против Козака / Инфографика 24 канала