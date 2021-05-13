Эксперты считают блокировку медведчуковских телеканалов наиболее позитивным событием: опрос
Эксперты убеждены, что блокирование телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" было наиболее позитивным событием. Оно имело относительно большое политическое влияние.
Источник:Фонд "Демократические инициативы"
Наиболее существенным из негативных событий эксперты назвали приостановление активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Так думают эксперты из опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
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Другие позитивные события
- Скорее позитивным событием эксперты считают расследование Bellingcat по "вагнеровцам", однако утверждают, что оценить конечный характер влияния пока невозможно.
- Кроме того, положительно отметили создание Украиной, Францией и Германией "мирного плана" по Донбассу и образование Бюро экономической безопасности.
Какие еще негативные события отметили эксперты
- Существенным негативным событием считают конфликт президента Владимира Зеленского с судьями Конституционного Суда.
- Также среди негативных событий эксперты отметили уголовное преследование правоохранителями отдельных активистов и принятие закона о всеукраинском референдуме.
Что известно о блокировании медведчуковских каналов
- 2 февраля 2021 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука нардепа Тараса Козака.
- Поэтому каналы, которые принадлежат политику, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали.
- Они прекратили вещание, однако еще долго их трансляции были доступны в Youtube.
- Уже 24 апреля ютуб-страницы "медведчуковских" каналов частично перестали работать в Украине.
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