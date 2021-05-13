Експерти переконані, що блокування телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" було найбільш позитивною подією. Вона мала відносно великий політичний вплив.

Найбільш суттєвою з негативних подій експерти назвали призупинення активної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Так думають експерти з опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Читайте також День свободи преси: як відрізнити журналіста від пропагандиста Інші позитивні події Скоріше позитивною подією експерти вважають розслідування Bellingcat стосовно "вагнерівців", однак стверджують, що оцінити кінцевий характер впливу поки неможливо.

Крім того, позитивно зазначили створення Україною, Францією та Німеччиною "мирного плану" щодо Донбасу та утворення Бюро економічної безпеки. Які ще негативні події відзначили експерти Суттєвою негативною подією вважають конфлікт президента Володимира Зеленського з суддями Конституційного Суду.

Також серед негативних подій експерти відзначили кримінальне переслідування правоохоронцями окремих активістів та ухвалення закону про всеукраїнський референдум. Зверніть увагу! Експертне опитування "Політичний квартал: весна 2021" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва впродовж квітня – травня 2021 року. Всього опитали 52 експертів. Що відомо про блокування медведчуківських каналів 2 лютого 2021 року Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука нардепа Тараса Козака.

Відтак канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували.

Вони припинили мовлення, однак ще довго їхні трансляції були доступні в Youtube.

Вже 24 квітня ютуб-сторінки "медведчуківських" каналів частково перестали працювати в Україні.

Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу