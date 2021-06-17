Блокировка карты после нарушения ПДД: почему долги могут списать автоматически

В случае задолженности банковскую карту могут временно заблокировать. В то же время деньги будут списывать автоматически.

С проблемой, когда на карточке деньги есть, но воспользоваться ими нельзя, столкнулся киевлянин Игорь Максимов. Он рассказал, что получил штраф за нарушение правил дорожного движения, однако заплатить за это не мог.

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"У меня оставалось там (на карточке – 24 канал) 500 гривен и я хотел их снять, а потом смотрю, у меня сообщение от банка, что я их снять не могу, потому что мои счета заблокированы Министерством юстиции", – рассказал Максимов.

Автоматизированная система в отношении должников

В банке коротко сообщили: по требованию исполнительной службы. В то же время исполнители объяснили, что счет разблокируют только после того, как наступит оплата. Так что если оказаться в базе среди ряда "законопослушных" граждан – с карточек долг снимут автоматически. Для этого уже есть наработанный инструмент – автоматизированная система исполнительного производства, которую использовали при аресте счетов должников по алиментам.

Юристы отметили, что механизм соответствует действующим законодательным нормам Украины. Впрочем, не обошлось и без недоработок, ведь долги могут взыскать, даже если граждане об этом не знают. Адвокат Юрий Белоус рассказал, что соответствующим приказом Министерство юстиции "развязало руки" исполнителям, и деньги могут списать даже без решения суда.

Человек может не знать о том, что у нее списаны средства, но это будет обусловлено основаниями того, что, например, человек избегал судебного процесса, не получает почтовые отправления по своему адресу, где он проживает. Он это должен делать, он имеет право защищаться,

– сказал Юрий Белоус.

Можно ли накладывать полный арест на счета

Даже если попасть в единый реестр должников, накладывать полный арест на счета, по которым поступает заработная плата, пенсия, социальная помощь – нельзя, если это является единственным источником дохода. В таких случаях отчисления должны составлять не более 20%.

Карточку должников могут заблокировать: смотрите видео 24 канала

В то же время карта должна быть не "универсальной" или "для выплат", как обычно это выдают банки, а со спецсчетом, где указано ее назначение. Иначе придется скоротать много времени доказывая, какие именно деньги попадают на карточку.

"Система, по которой накладывается арест в течение часа, двух, трех, но в течение одного дня рабочего это точно, она функционирует и сейчас не во всех банках. Таких банков, которые уже присоединились к этой системе есть 8", – сказал адвокат.

В конце концов Нацбанк внес изменения в свои правила – сейчас банки по требованию исполнителей обязаны предоставлять информацию не только о счетах должника, но и их номера и остатки денег на них.



НБУ внес изменения в правила / Фото 24 канала

Конечно, если человек – кредитор, да еще и имеет решение суда в свою пользу, однако "воюет", чтобы оно было воплощено в жизнь, новая модель должна помочь быстрее взыскать деньги у должника. Впрочем, есть и обратная сторона, должнику в любой момент, даже не подозревая того, экран банкомата может показать: "Карта временно заблокирована".