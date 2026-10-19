Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Поиск новых решений

По словам военного, именно эти данные позволяют привести комплексы в боеготовность за считанные минуты. "За эти замены Украина платит кровью украинских граждан, в частности гражданских", – подчеркнул Тимочко.

Жажда наживы и политические амбиции в Вашингтоне берут верх над осознанием того, что дружба с диктаторами всегда заканчивается провалом. Поэтому Украина вместе с европейскими партнерами уже активно внедряет альтернативные источники получения информации и системы связи.

В настоящее время Европа предоставляет Вооруженным Силам около двух третей всех разведданных, а вместо американских Patriot рассматриваются новейшие европейские комплексы SAMP/T.

Также Украина совместно с европейскими партнерами работает над системой противовоздушной обороны "Фрейя", которая должна стать более дешевой альтернативой американским "Patriot" для борьбы с баллистическими ракетами.

Кто виноват в ограничениях Starlink

Комментируя заявления американских чиновников Скотта Бессента и Марка Рубио об опровержении ограничений спутниковой связи, Тимочко отметил, что их синхронная защита лишь подтверждает наличие проблемы. Сам Илон Маск не отрицал факт ограничений, а возложил вину на Пентагон, который, в свою очередь, обвинил бизнесмена. Давление на Украину со стороны определенных политических кругов в США будет продолжаться как минимум до ноябрьских выборов.

Однако оборона государства зависит прежде всего от готовности украинцев оказывать сопротивление, что заставляет врага истощаться. Недавние удары по Санкт-Петербургу ярко продемонстрировали, что российская противовоздушная оборона существенно прорежена, и Кремль вынужден выбирать для прикрытия лишь отдельные территории.

Что известно о проблеме со Starlink и разведданными: главное