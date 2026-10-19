Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Поиск новых решений
По словам военного, именно эти данные позволяют привести комплексы в боеготовность за считанные минуты. "За эти замены Украина платит кровью украинских граждан, в частности гражданских", – подчеркнул Тимочко.
Жажда наживы и политические амбиции в Вашингтоне берут верх над осознанием того, что дружба с диктаторами всегда заканчивается провалом. Поэтому Украина вместе с европейскими партнерами уже активно внедряет альтернативные источники получения информации и системы связи.
В настоящее время Европа предоставляет Вооруженным Силам около двух третей всех разведданных, а вместо американских Patriot рассматриваются новейшие европейские комплексы SAMP/T.
Также Украина совместно с европейскими партнерами работает над системой противовоздушной обороны "Фрейя", которая должна стать более дешевой альтернативой американским "Patriot" для борьбы с баллистическими ракетами.
Кто виноват в ограничениях Starlink
Комментируя заявления американских чиновников Скотта Бессента и Марка Рубио об опровержении ограничений спутниковой связи, Тимочко отметил, что их синхронная защита лишь подтверждает наличие проблемы. Сам Илон Маск не отрицал факт ограничений, а возложил вину на Пентагон, который, в свою очередь, обвинил бизнесмена. Давление на Украину со стороны определенных политических кругов в США будет продолжаться как минимум до ноябрьских выборов.
Однако оборона государства зависит прежде всего от готовности украинцев оказывать сопротивление, что заставляет врага истощаться. Недавние удары по Санкт-Петербургу ярко продемонстрировали, что российская противовоздушная оборона существенно прорежена, и Кремль вынужден выбирать для прикрытия лишь отдельные территории.
Что известно о проблеме со Starlink и разведданными: главное
- Ранее мы сообщали о том, как ограничения в работе терминалов Starlink влияют на фронт, ведь бесперебойный спутниковый интернет имеет критически важное значение для координации подразделений и управления ударными БПЛА.
- Илон Маск не впервые оказывается в центре скандала из-за работы спутников: ранее появлялись данные о блокировке связи вблизи оккупированного Крыма во время планирования спецопераций Сил обороны.
- На фоне задержек с помощью из США европейские партнеры взяли курс на укрепление украинского неба: Франция и Италия согласовали совместные поставки комплексов SAMP/T, чтобы уменьшить критическую зависимость Украины от американских батарей Patriot.