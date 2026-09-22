Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Что предусматривает новое соглашение

Зеленский рассказал, что с Эммануэлем Макроном обсуждали прежде всего вопросы безопасности и зимний пакет поддержки для Украины.

Мы также готовы обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках кредита ЕС,

– отметил президент.

Он также добавил, что продолжается работа над возможностью производства таких систем ПВО и ракет к ним в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой FREYJA.

"Рассчитываем на первые результаты уже в этом году. Работаем на полную мощность, чтобы усилить защиту наших людей. Спасибо, Эммануэль! Спасибо, Франция!", – добавил Зеленский.

Напомним, что к поддержке украинского энергетического сектора перед наступающей зимой присоединится профильный блок стран G7. Как сообщил Эмманюэль Макрон, регулярные российские удары по критической инфраструктуре создают угрозу для миллионов семей, поэтому усиление противовоздушной обороны является первоочередной задачей.

А Европейский Союз также профинансирует закупку американских ракет-перехватчиков Patriot. Брюссель и Киев объединяют усилия для создания собственного комплекса противоракетной защиты именно на базе проекта FREYJA.