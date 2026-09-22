Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Що передбачає нова угода

Зеленський розповів, що з Емманюелем Макроном говорили передусім про безпеку та зимовий пакет підтримки для України.

Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС,

– зазначив президент.

Він також додав, що продовжується робота над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA.

"Розраховуємо на перші результати вже цього року. Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей. Дякую, Емманюелю! Дякую, Франціє!", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що до підтримки українського енергетичного сектору перед прийдешньою зимою долучиться профільний блок країн G7. Як повідомив Емманюель Макрон, регулярні російські удари по критичній інфраструктурі створюють загрозу для мільйонів родин, тому посилення протиповітряної оборони є першочерговим завданням.

А Європейський Союз також профінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Брюссель і Київ об'єднують зусилля для створення власного комплексу протиракетного захисту саме на базі проєкту FREYJA.