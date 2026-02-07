Идеи банальны: как россияне пытаются обойти блокировку Starlink

После блокировки Starlink и необходимости его регистрации в Украине россияне столкнулись с проблемами. Несмотря на это, они продолжают придумывать различные способы, чтобы иметь доступ к технологиям спутниковой связи и использовать его в войне против Украины.

Оккупанты решили использовать авторизованные Starlink и начали проводить их регистрацию в Украине. Об этом сообщает Сергей "Флеш" Бескрестнов и 24 Канал.

Какие способы придумали россияне?

В российских пабликах распространяется информация о том, что доступ к Starlink постепенно возвращается. Большинство отключенных терминалов – снова работают.



Россияне подтверждают, что Starlink снова работает / Скриншот

Оккупанты делятся информацией о том, что Starlink возвращается к работе на территории в Украине, ведь проходит регистрацию в украинских ЦНАП. Подставные лица, которые являются гражданами Украины, помогают россиянам в этом.



Схема, которую используют россияне / Скриншот

В телеграме активно распространяется бот, который помогает обойти блокировку. Он пользуется спросом среди россиян, ведь спутниковый интернет от Space X необходим им, в частности для атак на украинское гражданское население.



Бот в Телеграме, который используется для регистрации терминалов на территории России / Скриншот

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подтверждает, что россияне действительно прибегают к такому способу.

Отправить кого-то в ЦПАУ за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Старлинк с дрона-трофея и так далее. Не переживайте, все варианты мы изначально понимали и продумывали как риски, так и противодействия,

– написал он.

"Флеш" добавил, что все терминалы Starlink, которые незаконно используются в пользу российских войск, будут заблокированы. В то же время граждан, которые пытаются заработать на сотрудничестве с врагом, он предупредил об уголовной ответственности.

Что известно о блокировке Starlink для россиян?