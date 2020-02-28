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      Блокировка Суспильного из-за долгов: Минкульт и Минфин разбираются с ситуацией

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      Ситуация с арестом счетов и блокировкой работы телеканала "Суспильне" недопустима. Чтобы избежать возможного прекращения вещания "Суспильного" Минкульт вместе с Минфином пытаются решить вопрос финансирования.

      Сейчас Министерство культуры совместно с Министерством финансов пытаются решить вопрос погашения долга "Суспильного" перед Euronews, написал в телеграмм-канале министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

      Важно: Работа "Супильного" заблокирована, арестованы все счета: что известно

      Что предлагают сделать Минкульт и Минфин

      Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет. Минкульт будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования "Суспильного". Это обеспечит устойчивость развития "Суспильного",
      – говорится в сообщении Бородянского.

      Что известно о долгах "Суспильного"

      • 18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительном производстве по взысканию с "Суспильного" долга в 10 миллионов 591 тысяч 224 евро и 73 тысяч 80 гривен судебного сбора в пользу Euronews.
      • Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началась 2010 года еще до создания "Суспильного мовлення".
      • Впоследствии из бюджета прекратили выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews. Именно поэтому и возникли долги и соответствующий судебный процесс.

      Справка. Арест счетов "Суспильного" делает невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020. А также остановил запуск новых проектов "Суспильного", в частности новой общественной студии в эфире телеканала UA: Первый.

      Что известно про "Суспильне мовлення"?
      Национальная общественная телерадиокомпания Украины является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Финансирование НСТУ осуществляется из Государственного бюджета Украины и от коммерческих поступлений. Государственные органы не имеют права вмешиваться в программную политику компании.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Арест Министерство юстиции Министерство финансов Украины Деньги Министерство культуры, молодежи и спорта Суспильне Телевидение СМИ Медиа
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