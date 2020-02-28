Блокування Суспільного через борги: Мінкульт та Мінфін розбираються з ситуацією

Ситуація з арештом рахунків та блокуванням роботи телеканалу Суспільне є неприпустимою. Аби уникнути можливого припинення мовлення Суспільного, Мінкульт разом з Мінфіном намагаються наблизити фінансування.

Наразі Міністерство культури разом з Міністерством фінансів намагаються розв'язати питання погашення боргу Суспільного перед Euronews, написав у телеграм-каналі міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Важливо: Робота Суспільного заблокована, арештовані всі рахунки: що відомо

Що пропонують зробити Мінкульт та Мінфін

Сума, яка заблокована у Швейцарії, повернеться до бюджету. Мінкульт буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Суспільного мовника. Це забезпечить сталість розвитку Суспільного,

– йдеться у повідомленні Бородянського.

Що відомо про борги Суспільного

18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення зі Суспільного боргу у 10 мільйонів 591 тисяча 224 євро та 73 тисяч 80 гривень судового збору на користь Euronews.

та судового збору на користь Euronews. Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з Euronews розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника.

Згодом із бюджету припинили виділяти гроші на оплату ліцензійних платежів за договором про створення україномовної версії Euronews. Саме тому й виникли борги та відповідний судовий процес.

Довідка. Арешт рахунків Суспільного робить неможливою підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020. А також зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: Перший.

Що відомо про Суспільне мовлення?Національна суспільна телерадіокомпанія України є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Фінансування НСТУ здійснюється із Державного бюджету України та від комерційних надходжень. Державні органи не мають права втручатися у програмну політику компанії.