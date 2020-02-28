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      Блокування Суспільного через борги: Мінкульт та Мінфін розбираються з ситуацією

      -
      Блокування роботи Суспільного / suspilne.media

      Ситуація з арештом рахунків та блокуванням роботи телеканалу Суспільне є неприпустимою. Аби уникнути можливого припинення мовлення Суспільного, Мінкульт разом з Мінфіном намагаються наблизити фінансування.

      Наразі Міністерство культури разом з Міністерством фінансів намагаються розв'язати питання погашення боргу Суспільного перед Euronews, написав у телеграм-каналі міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

      Важливо: Робота Суспільного заблокована, арештовані всі рахунки: що відомо

      Що пропонують зробити Мінкульт та Мінфін

      Сума, яка заблокована у Швейцарії, повернеться до бюджету. Мінкульт буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Суспільного мовника. Це забезпечить сталість розвитку Суспільного,
      – йдеться у повідомленні Бородянського. 

      Що відомо про борги Суспільного

      • 18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення зі Суспільного боргу у 10 мільйонів 591 тисяча 224 євро та 73 тисяч 80 гривень судового збору на користь Euronews.
      • Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з Euronews розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника.
      • Згодом із бюджету припинили виділяти гроші на оплату ліцензійних платежів за договором про створення україномовної версії Euronews. Саме тому й виникли борги та відповідний судовий процес.

      Довідка. Арешт рахунків Суспільного робить неможливою підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020. А також зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: Перший.

      Що відомо про Суспільне мовлення?Національна суспільна телерадіокомпанія України є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Фінансування НСТУ здійснюється із Державного бюджету України та від комерційних надходжень. Державні органи не мають права втручатися у програмну політику компанії. 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Арешт Міністерство юстиції Міністерство фінансів України Гроші Міністерство культури, молоді та спорту Суспільне Телебачення ЗМІ Медіа
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