Который к тому же оказался гражданином России, и, как выяснила Служба безопасности Украины, занимался на нашей территории разведывательной деятельностью.

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Оккупанты заявили, что прекратят блокировать наблюдателей ОБСЕ в Донецке

Больше недели, с 15 октября, оккупанты блокировали работу ОБСЕ в Донецке, потом пошли на такой же шаг в Горловке. Они требовали освободить Андрея Косяка, но с украинской стороны звучало твердое "нет".

И вот 23 октября в местных донецких телеграм-каналах распространили видео, в котором под отелем Park Inn (именно там сидели заблокированы наблюдатели ОБСЕ) выступал "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.

Представитель оккупационной администрации заявил, что участники пикета "сделали важное дело", но надо уже ее прекратить – и перейти к протестам в соцсетях.

Что интересно, аргументом для этого "мэр" назвал не абы что, а вспышку коронавируса.

Мол, за судьбу Косяка оккупантам "очень тревожно", но "вы же знаете, какую силу набирает коронавирус".

Больницы переполнены. Вы здесь на свежем воздухе, придерживаетесь масочного режима, но к вам присоединяется много неравнодушных граждан, и распространение растет,

– сказал Кулемзин.

И предложил "свернуть палаточный городок". Впрочем, пока неизвестно, будут ли боевики слушаться приказа, или у них какие-то свои планы.

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