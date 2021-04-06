Полицейский из Киева погиб на блокпосту под Луганском
В Сватово Луганской области утром 6 апреля погиб инспектор Нацполиции Киевской области Денис Миронов. Произошло это примерно в 8:30 утра на блокпосту, где правоохранитель нес службу.
Источник:Полиция Киевской области
Погибшему было 34 года. Он служил в батальоне Нацполиции особого назначения "Миротворец".
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Что известно о погибшем
- Имел звание старшего лейтенанта. Коллеги характеризуют Дениса как тактичного и внимательного мужчину. Он пользовался авторитетом и уважением не только среди личного состава, а у руководства.
Денис – опытный работник. Добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго соблюдал законность,
– вспоминают коллеги о погибшем.
Нацполиция Киевской области выражает соболезнования родным и близким погибшего. Журналисты 24 канала присоединяются к этим словам. Светлая память.
Что известно об обострении на Донбассе
- Боевики используют прицельные обстрелы по украинским позициям. В этом году на передовой погибло по меньшей мере 27 украинских защитников.
- Украинская разведка предупреждала о том, что боевики на Донбассе готовятся к эскалации конфликта.
- Главнокомандующий ВСУ заявил, что Россия стягивает войска в Воронежской, Ростовской и Брянской областях.
- В Кремле уверяют: это только для учений.
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