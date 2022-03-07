Новые санкции могут включать ограничения против российских портов и кораблей. Также в новом пакете может увеличиться количество приспешников кремлевского режима, против которых будут введены персональные санкции.

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Также Евросоюз может наложить новые ограничения на технологии, используемые в военной технике.

Вопросы усиления санкций в ЕС могут быть рассмотрены уже завтра, 8 марта. Также Евросоюз хочет пересмотреть свой режим введения санкций. К примеру, сделать так, чтобы под ограничения могла попасть и криптовалюта.

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