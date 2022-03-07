Нові санкції можуть включати в себе обмеження проти російських портів та кораблів. Також у новому пакеті може збільшитися кількість посіпак кремлівського режиму, проти яких введуть персональні санкції.
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Також євросоюз може накласти нові обмеження на технології, які використовують у військовій техніці.
Питання посилення санкцій у ЄС можуть розглянути уже завтра, 8 березня. Також Євросоюз хоче переглянути власний режим введення санкцій. Наприклад, зробити так, щоб під обмеження могла потрапити і криптовалюта.
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