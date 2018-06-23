Bloomberg исправило важную для Украины ошибку
Американское издание Bloomberg удалило со своего сайта статью, в которой на карте не была указана территориальная принадлежность Крыма.
Об этом говорится на сайте издания.
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"Исправлено: удален карту с ошибками", - отмечается в описании публикации.
На карте с инфографикой оккупирован Россией Крым был обозначен как нейтральная территория.
Источник: 24 Канал
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