Bloomberg исправило важную для Украины ошибку

Американское издание Bloomberg удалило со своего сайта статью, в которой на карте не была указана территориальная принадлежность Крыма.

Об этом говорится на сайте издания. Читайте также: В новом докладе ООН указали на грубые нарушения в Крыму "Исправлено: удален карту с ошибками", - отмечается в описании публикации. На карте с инфографикой оккупирован Россией Крым был обозначен как нейтральная территория.