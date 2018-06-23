Bloomberg виправило важливу для України помилку

Американське видання Bloomberg видалило зі свого сайту статтю, в якій на карті не була вказана територіальна приналежність Криму.

Про це йдеться на сайті видання. Читайте також: У новій доповіді ООН вказали на грубі порушення у Криму " Виправлено: видалено карту з помилками", – зазначається в описі публікації. На карті з інфографікою окупований Росією Крим було позначено як нейтральну територію