Bloomberg виправило важливу для України помилку
Американське видання Bloomberg видалило зі свого сайту статтю, в якій на карті не була вказана територіальна приналежність Криму.
Про це йдеться на сайті видання.
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"Виправлено: видалено карту з помилками", – зазначається в описі публікації.
На карті з інфографікою окупований Росією Крим було позначено як нейтральну територію
Джерело: 24 Канал
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