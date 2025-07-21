Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ПИК.
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Что известно об инциденте с автомобилем в огне в Ивано-Франковске?
21 июля утром в Ивано-Франковске на улице Набережной загорелся автомобиль.
Журналисты, которые были на месте событий, отметили водитель пытался спасти авто и доставил его на местную СТО. Однако пламя охватило машину, и она сгорела дотла. Сам водитель, предварительно, остался целым.
В Ивано-Франковске машина в огне залетела на СТО / Видео с фейсбук-страницы ПИК
На место прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар. Огонь также частично повредил несколько автомобилей, припаркованных рядом на стоянке.
Спасатели потушили загоревшееся авто, / Фото ПИК
К слову, ранее в Ивано-Франковске патрульные спасли трехмесячного ребенка, который остался в заблокированной машине. Машина случайно заблокировалась, однако правоохранители мгновенно среагировали и самостоятельно смогли открыть дверь.