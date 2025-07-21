Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия обстрела Ивано-Франковска?

Этой ночью российские войска били по Ивано-Франковску ракетами и "Шахедами".

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела в Городенковской территориальной общине Коломыйского района возник пожар хозяйственной постройки. К счастью, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Тем временем в Ивано-Франковской территориальной громаде спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном частном жилом доме. Также в этой громаде повреждены жилые дома.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали четыре человека, среди них – ребенок.

Последствия ночной атаки / Фото: ГСЧС Франковщины

Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели и саперы ГСЧС.

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Кроме того, в самом Ивано-Франковске пожарные оперативно потушили пожары на открытой стоянке, где горели гаражи и автомобили общей площадью 220 квадратных метров, а также в производственно-складских помещениях на площади 300 квадратных метров.

Напомним, по словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, этой ночью была самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения. Воздушную тревогу в регионе за ночь объявляли аж трижды.