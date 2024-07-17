Он был осужден по всем 16 уголовным пунктам, в которых американского сенатора обвиняли. Сам Менендес не признал своей вины.

Интересно Президент теперь – король, – Байден гневно отреагировал на решение Верховного суда в отношении Трампа

Сенатора Менендеса признали виновным в коррупции

Журналисты рассказали, что присяжные начали свои обсуждения еще в пятницу, 12 июля, и собирались более 12 часов в течение трех дней, прежде чем вынести вердикт в судебном процессе, который длился девять недель.

70-летний Менендес не признал себя виновным в выдвинутых обвинениях, которые также включали незаконную деятельность в качестве агента правительства Египта, препятствование правосудию, мошенничество и вымогательство.

Менендес оставался непокорным после приговора, сказав журналистам у здания суда, что подаст апелляцию. Кроме того, он не ответил на вопрос о своей отставке из Сената.

Я никогда не нарушал своей публичной присяги. Я никогда не был ничем иным, как патриотом своей страны и для моей страны. Я никогда, никогда не был иностранным агентом,

– сказал журналистам Менендес.

Судебное разбирательство было сосредоточено на том, что федеральные прокуроры назвали несколькими рядовыми схемами подкупа, в которых сенатор и его жена Надин Менендес приняли сотни тысяч долларов США наличными, золотыми слитками и выплатами за автомобиль и ипотеку от трех бизнесменов, которые хотели его помощи.

"В обмен на взятки Менендес помог направить миллиарды долларов американской помощи Египту, где один из бизнесменов, Ваэль Хана, по данным прокуратуры, имел связи с чиновниками. Менендеса также обвинили в попытке повлиять на уголовные расследования, связанные с двумя другими бизнесменами, Фредом Дайбесом и Хосе Урибе", – отметили журналисты.

Что удалось найти правоохранителям у Менендеса

Во время судебного процесса присяжным передали часть золотых слитков, которые федеральные агенты изъяли из дома сенатора в Нью-Джерси со своей женой. Правоохранители также нашли более 480 000 долларов США наличными, включая некоторые вложенные в конверты внутри пиджака с именем сенатора.

Прокуратура заявила, что после того, как Хана дал Надин Менендес "фиктивную работу" с оплатой 10 000 долларов США в месяц, сенатор давил на чиновника Министерства сельского хозяйства США, чтобы тот прекратил проверку монополии, которую Египет предоставил компании Ханы на сертификацию халяльного мяса для экспорта.

Менендеса также обвинили в попытке оказать давление на правоохранительные органы, чтобы освободить застройщика недвижимости и страхового брокера, которые свидетельствовали, что он купил Надин Менендес Mercedes-Benz за 60 000 долларов США в обмен на помощь ее мужа.

В конце концов окружной судья США Сидни Стайн назначил приговор Менендесу на 29 октября, за неделю до выборов 5 ноября, на которых он баллотируется как независимый кандидат в заявке на еще один шестилетний срок в Сенате. Но считается, что шансы на победу у сенатора небольшие.

На Менендеса также усилилось давление, чтобы он ушел в отставку. Губернатор Нью-Джерси, демократ Фил Мерфи, заявил, что если Менендес откажется уйти в отставку, Сенат должен проголосовать за его исключение.

Надин Менендес, жену сенатора, будут судить отдельно. Она не пришла на суд над своим мужем после того, как у нее диагностировали рак груди.