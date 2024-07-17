Він був засуджений за всіма 16 кримінальними пунктами, у яких американського сенатора звинувачували. Сам Менендес не визнав своєї провини.

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Сенатора Менендеса визнали винним у корупції

Журналісти розповіли, що присяжні почали свої обговорення ще в п'ятницю, 12 липня, і збиралися більше ніж 12 годин протягом трьох днів, перш ніж винести вердикт у судовому процесі, який тривав дев'ять тижнів.

70-річний Менендес не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях, які також включали незаконну діяльність як агента уряду Єгипту, перешкоджання правосуддю, шахрайство та вимагання.

Менендес залишався непокірним після вироку, сказавши журналістам біля будівлі суду, що подасть апеляцію. Окрім того, він не відповів на питання про свою відставку з Сенату.

Я ніколи не порушував своєї публічної присяги. Я ніколи не був нічим іншим, як патріотом своєї країни і для моєї країни. Я ніколи, ніколи не був іноземним агентом,

– сказав журналістам Менендес.

Судовий розгляд був зосереджений на тому, що федеральні прокурори назвали кількома пересічними схемами підкупу, у яких сенатор і його дружина Надін Менендес прийняли сотні тисяч доларів США готівкою, золотими злитками та виплатами за автомобіль та іпотеку від трьох бізнесменів, які хотіли його допомоги.

"В обмін на хабарі Менендес допоміг направити мільярди доларів американської допомоги Єгипту, де один із бізнесменів, Ваель Хана, за даними прокуратури, мав зв'язки з урядовцями. Менендеса також звинуватили в спробі вплинути на кримінальні розслідування, пов'язані з двома іншими бізнесменами, Фредом Дайбесом і Хосе Урібе", – зазначили журналісти.

Що вдалося знайти правоохоронцям у Менендеса

Під час судового процесу присяжним передали частину золотих злитків, які федеральні агенти вилучили з будинку сенатора в Нью-Джерсі зі своєю дружиною. Правоохоронці також знайшли понад 480 000 доларів США готівкою, включно з деякими вкладеними в конверти всередині піджака з іменем сенатора.

Прокуратура заявила, що після того, як Хана дав Надін Менендес "фіктивну роботу" з оплатою 10 000 доларів США на місяць, сенатор тиснув на чиновника Міністерства сільського господарства США, щоб той припинив перевірку монополії, яку Єгипет надав компанії Хани на сертифікацію халяльного м'яса для експорту.

Менендеса також звинуватили в спробі чинити тиск на правоохоронні органи, щоб звільнити забудовника нерухомості і страхового брокера, які свідчили, що він купив Надін Менендес Mercedes-Benz за 60 000 доларів США в обмін на допомогу її чоловіка.

Зрештою окружний суддя США Сідні Стайн призначив вирок Менендесу на 29 жовтня, за тиждень до виборів 5 листопада, на яких він балотується як незалежний кандидат у заявці на ще один шестирічний термін у Сенаті. Але вважається, що шанси на перемогу у сенатора невеликі.

На Менендеса також посилився тиск, щоб він пішов у відставку. Губернатор Нью-Джерсі, демократ Філ Мерфі, заявив, що якщо Менендес відмовиться піти у відставку, Сенат повинен проголосувати за його виключення.

Надін Менендес, дружину сенатора, судитимуть окремо. Вона не прийшла на суд над своїм чоловіком після того, як у неї діагностували рак грудей.