Боец одной из бригад дал мощный отпор врагу на позиции вблизи Клещеевки. Нацгвардеец был сам на позиции и отразил атаку 4 оккупантов.
Смотрите также Харьковщину штурмует много пехоты России без бронетехники, – "Острые козырьки"
Один в поле воин
В пресс-службе Нацгвардии опубликовали видео, как боец 5 Слобожанской бригады НГУ держал позицию, давая отпор 4 оккупантам. Стрелковый бой произошел в районе Клещеевки на Бахмутском направлении. Враг пытался штурмовать позицию, но нацгвардеец дал отпор.
На опубликованных кадрах видно, как 4 российских захватчика пытаются захватить позицию. Впрочем, врагу это не удалось. Боец 5 Слобожанской бригады НГУ двух оккупантов ликвидировал самостоятельно, а еще двум давал отпор, пока не поступила помощь с соседней позиции. Тогда защитники ликвидировали еще 2 захватчиков.
Война – это о силе духа и жажде жизни,
– добавили в Нацгвардии в заметке к видео.
Один нацгвардеец давал отпор 4 оккупантам: смотрите видео (Внимание! Видео содержит чувствительный контент! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)
На всей линии фронта идут ожесточенные бои
- В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение этих суток произошло 93 боевых столкновения. Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении.
- Также враг не оставляет наступательных операций на Харьковщине. По состоянию на сейчас оккупанты уже совершили 13 атак, нанесли 8 авиаударов. Украинские защитники продолжают давать отпор и сейчас продолжаются бои в окрестностях Волчанска.
- На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует боевая авиация врага – сегодня зафиксировано 13 авиаударов. Всего сегодня на направлении произошло 30 атак оккупантов. Больше всего – в районах Новоалександровки и Нетайлово.
- Также враг давит на Купянском направлении. В течение суток на этом участке было зафиксировано 9 боевых столкновений, 3 из которых продолжаются до сих пор.
- В Генштабе добавили, что оккупанты преимущественно действуют группами пехоты до 1 – 2 мотострелковых отделений. Наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери.