Боец одной из бригад дал мощный отпор врагу на позиции вблизи Клещеевки. Нацгвардеец был сам на позиции и отразил атаку 4 оккупантов.

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Один в поле воин

В пресс-службе Нацгвардии опубликовали видео, как боец 5 Слобожанской бригады НГУ держал позицию, давая отпор 4 оккупантам. Стрелковый бой произошел в районе Клещеевки на Бахмутском направлении. Враг пытался штурмовать позицию, но нацгвардеец дал отпор.

На опубликованных кадрах видно, как 4 российских захватчика пытаются захватить позицию. Впрочем, врагу это не удалось. Боец 5 Слобожанской бригады НГУ двух оккупантов ликвидировал самостоятельно, а еще двум давал отпор, пока не поступила помощь с соседней позиции. Тогда защитники ликвидировали еще 2 захватчиков.

Война – это о силе духа и жажде жизни,

– добавили в Нацгвардии в заметке к видео.

Один нацгвардеец давал отпор 4 оккупантам: смотрите видео (Внимание! Видео содержит чувствительный контент! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)

На всей линии фронта идут ожесточенные бои