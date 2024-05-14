Боєць однієї з бригад дав потужну відсіч ворогу на позиції поблизу Кліщіївки. Нацгвардієць був сам на позиції й відбив атаку 4 окупантів.
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Один у полі воїн
У пресслужбі Нацгвардії опублікували відео, як боєць 5 Слобожанської бригади НГУ тримав позицію, даючи відсіч 4 окупантам. Стрілецький бій стався в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Ворог намагався штурмувати позицію, але нацгвардієць дав відсіч.
На опублікованих кадрах видно, як 4 російських загарбників намагаються захопити позицію. Втім, ворогу це не вдалося. Боєць 5 Слобожанської бригади НГУ двох окупантів ліквідував самотужки, а ще двом давав відсіч, поки не надійшла допомога з сусідньої позиції. Тоді захисники ліквідували ще 2 загарбників.
Війна – це про силу духу та жагу до життя,
– додали в Нацгвардії у дописі до відео.
Один нацгвардієць давав відсіч 4 окупантам: дивіться відео (Увага! Відео містить чутливий контент! Не рекомендовано до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім! 18+)
На всій лінії фронту точаться запеклі бої
- У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом цієї доби відбулося 93 бойових зіткнення. Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку.
- Також ворог не полишає наступальних операцій на Харківщині. Станом на зараз окупанти вже здійснили 13 атак, завдали 8 авіаударів. Українські захисники продовжують давати відсіч й нині тривають бої на околицях Вовчанська.
- На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше – в районах Новоолександрівки та Нетайлового.
- Також ворог тисне на Куп'янському напрямку. Протягом доби на цій ділянці було зафіксовано 9 бойових зіткнень, 3 з яких тривають і досі.
- У Генштабі додали, що окупанти переважно діють групами піхоти до 1 – 2 мотострілецьких відділень. Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.