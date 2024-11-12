24 Канал пишет со ссылкой на "Украинскую правду", что в марте 2023 года во время одного из боевых заданий мина взорвалась под ногами Радислава Филько. Парень в 21 год потерял две ноги.

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В Киеве бойцу "Азова" отказали в аренде квартиры из-за протезов на ногах

Радислав рассказал, что реабилитация была тяжелой, его мучили фантомные боли. Однако в сентябре 2024 года он получил протезы.

Боец говорит, что, находясь на улице или общественном месте, "ловит" на себе взгляды прохожих. Ведь наше общество еще не привыкло к людям с протезами.

Также азовец убежден, что наша страна должна быть более инклюзивной. Ведь ориентировочно месяц он не мог найти жилье.

Общался с риелторами. Те обещали поговорить с владельцами и предоставить обратную связь. Ответ я получил только от одного. Он сказал, что владелица хочет видеть в своей квартире семейную пару. Отказывались после того, как говорил, что я раненый военный на протезах. Я в 21 год потерял ноги за то, чтобы они сейчас могли жить спокойно и что получил в ответ? Мне неприятно сталкиваться с таким отношением в нашей стране,

– рассказал Радислав.

Он добавил, что потерял ноги за то, чтобы люди сейчас могли жить спокойно. Боец задает риторический вопрос, мол, что он получил в ответ.

"Мне неприятно сталкиваться с таким отношением в нашей стране", – сказал парень.

Однако он верит в лучшее и планирует развивать собственный бренд одежды. Также будет продолжать делать все для победы, помогать собратьям и менять эту страну, чтобы дети имели достойное будущее.