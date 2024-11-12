24 Канал пише з посиланням на Українську правду, що у березні 2023 року під час одного з бойових завдань міна вибухнула під ногами Радислава Филька. Хлопець у 21 рік втратив дві ноги.

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У Києві бійцю "Азову" відмовили в оренді квартири через протези на ногах

Радислав розповів, що реабілітація була важкою, його мучили фантомні болі. Проте у вересні 2024 року він отримав протези.

Боєць каже, що, перебуваючи на вулиці чи громадському місці, "ловить" на собі погляди перехожих. Адже наше суспільство ще не звикло до людей з протезами.

Також азовець переконаний, що наша країна має бути більш інклюзивною. Адже орієнтовно місяць він не міг знайти житло.

Спілкувався з рієлторами. Ті обіцяли поговорити з власниками та надати зворотний зв'язок. Відповідь я отримав лише від одного. Він сказав, що власниця хоче бачити у своїй квартирі сімейну пару. Відмовлялися після того, як казав, що я поранений військовий на протезах. Я у 21 рік втратив ноги за те, щоб вони зараз могли жити спокійно і що отримав у відповідь? Мені неприємно стикатися з таким ставленням у нашій країні,

– розповів Радислав.

Він додав, що втратив ноги за те, щоб люди зараз могли жити спокійно. Боєць ставить риторичне питання, мовляв, що він отримав у відповідь.

"Мені неприємно стикатися з таким ставленням у нашій країні", – сказав хлопець.

Проте він вірить у краще та планує розвивати власний бренд одягу. Також продовжуватиме робити все для перемоги, допомагатиме побратимам та змінюватиме цю країну, щоб діти мали гідне майбутнє.