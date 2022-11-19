Фото сделано на "Азовстали". Оно уже собрало более 2 тысяч лайков.

Кстати Морпех Дианов передал часть собранных ему средств детям погибших героев "Азовстали"

Кто такой Илья Самойленко

Самойленко – офицер управления разведки полка защитников Мариуполя. Он вместе с собратьями защищал "Азовсталь", а в мае давал пресс-конференцию с завода.

Во время службы в АТО Илья получил боевые ранения, в результате которых потерял левую руку и правый глаз – их заменяют протезы. Так, в 2017 году Илья подорвался на мине, когда ставил растяжку. Тогда началась атака и рядом взорвался вражеский снаряд.

Несмотря на ранения, с началом полномасштабного вторжения Илья Самойленко пошел снова защищать Украину. Позже вместе со всеми героями выполнил приказ о сложении оружия. Обменяли Самойленко 22 сентября. Тогда домой вернули 215 защитников.

Обратите внимание! Многие украинские воины, защищавшие Мариуполь, до сих пор находятся в российском плену. Близкие защитников запустили флешмоб "Жду тебя", чтобы напомнить об этом людям. Они выходили на улицы с плакатами "Верните мне смысл жизни".

Может заинтересовать – интервью с вернувшимися из плена пограничниками: видео