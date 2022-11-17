Многие защитники Мариуполя уже вернулись домой, живут полноценной жизнью и даже пытаются, вопреки российской пропаганде, творить новые смыслы. Но не стоит забывать о сотнях других военнослужащих, которые уже ровно полгода находятся в лапах у врага.

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Флешмоб в поддержку пленников России

Акция приурочена к 6 месяцам со дня выхода украинских защитников на территории, подконтрольные России. Ее суть состоит в том, чтобы написать на листе следующие слова поддержки:

"я тебя жду";

"ты мне/нам нужен/нужна";

"жду твоего возвращения";

"жду героев "Азовстали" домой";

"жду бойца _ 4308, домой".

С такими словами нужно пройтись по городу, чтобы еще раз напомнить людям, что уже полгода как большинство защитников "Азовстали" находится в лапах врага. Кроме того, фотографии с листами нужно выкладывать в истории и отмечать страницу @azovstalfamilies.

Даже если ваш любимый человек вернулся, но его/ее побратимы нет, – это важная инициатива поддержки. Дедлайн флешмоба: без даты. Он продолжается до возвращения последнего защитника "Азовстали" из плена,

– отмечено на странице ассоциации семей защитников.

Родные пленных военнослужащих принимают участие в акции "Жду тебя": смотрите скриншоты из историй @azovstalfamilies

Стоит отметить, что среди участников флешмоба было немало детей. Преимущественно – это девочки, не ожидающие своих отцов из плена.

Дети ждут своих родителей из плена: смотрите скриншоты со страницы @azovstalfamilies

Все еще проходит акция "Билет к победе"

Напомним, недавно Укрзализныця запустила благотворительную продажу билетов в Симферополь, Луганск, Донецк и другие города государства, чтобы собрать деньги в поддержку Вооруженных Сил. Как отмечает министр Михаил Федоров, всего за несколько часов было продано в рамках акции более 1000 билетов.

Вы также можете принять участие в сборе по ссылке и после победы посетить освобожденные города Украины.

Достойна внимания – первая встреча освобожденных защитников "Азовстали" с семьями: смотрите видео