Многие защитники Мариуполя уже вернулись домой, живут полноценной жизнью и даже пытаются, вопреки российской пропаганде, творить новые смыслы. Но не стоит забывать о сотнях других военнослужащих, которые уже ровно полгода находятся в лапах у врага.
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Флешмоб в поддержку пленников России
Акция приурочена к 6 месяцам со дня выхода украинских защитников на территории, подконтрольные России. Ее суть состоит в том, чтобы написать на листе следующие слова поддержки:
- "я тебя жду";
- "ты мне/нам нужен/нужна";
- "жду твоего возвращения";
- "жду героев "Азовстали" домой";
- "жду бойца _ 4308, домой".
С такими словами нужно пройтись по городу, чтобы еще раз напомнить людям, что уже полгода как большинство защитников "Азовстали" находится в лапах врага. Кроме того, фотографии с листами нужно выкладывать в истории и отмечать страницу @azovstalfamilies.
Даже если ваш любимый человек вернулся, но его/ее побратимы нет, – это важная инициатива поддержки. Дедлайн флешмоба: без даты. Он продолжается до возвращения последнего защитника "Азовстали" из плена,
– отмечено на странице ассоциации семей защитников.
Родные пленных военнослужащих принимают участие в акции "Жду тебя": смотрите скриншоты из историй @azovstalfamilies
Стоит отметить, что среди участников флешмоба было немало детей. Преимущественно – это девочки, не ожидающие своих отцов из плена.
Дети ждут своих родителей из плена: смотрите скриншоты со страницы @azovstalfamilies
Все еще проходит акция "Билет к победе"
Напомним, недавно Укрзализныця запустила благотворительную продажу билетов в Симферополь, Луганск, Донецк и другие города государства, чтобы собрать деньги в поддержку Вооруженных Сил. Как отмечает министр Михаил Федоров, всего за несколько часов было продано в рамках акции более 1000 билетов.
Вы также можете принять участие в сборе по ссылке и после победы посетить освобожденные города Украины.
Достойна внимания – первая встреча освобожденных защитников "Азовстали" с семьями: смотрите видео