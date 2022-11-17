Работы "Ореста" были представлены на выставке в Испании с 18 октября. Однако теперь из-за пропаганды Шария фотографии убрали.

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Политехнический университет Каталонии поверил пропагандисту Шарию

В Политехническом университете Каталонии в Барселоне объяснили, что пришлось снять фотоработы с выставки из-за "идеологии автора". Работники вуза увидели обращение пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, где тот пытался дискредитировать Дмитрия Козацкого, известного также под позывным "Орест".

Анатолий Шарий обвинил "Ореста" в надуманном "нацизме" / Twitter Шария

Пропагандист назвал украинского военного "поклонником Гитлера" и призвал отменить его фотовыставку. Университет не стал долго разбираться в ситуации и согласился с Шарием.

Дмитрий Казацкий отреагировал на клевету

"Орест" из "Азовстали" отреагировал на несправедливые обвинения. Он подтвердил, что действительно распространил в своем Twitter фото пиццы со свастикой.

Однако украинский защитник пояснил, что это было ни что больше, чем высмеивание российской пропаганды, скандирующей мифы об "украинских нацистах".

Никаким образом я никогда не поддерживал бы и не поддерживаю ужасные действия Третьего Рейха и Гитлера. Тем более что сейчас мы боремся с прямой преемницей нацизма в мире — Россией,

– заверил Козацкий.

"Орест" призвал барселонский университет напрямую поговорить с ним об отношении к Гитлеру и Третьему Рейху. Перестать вестись на манипуляции прокремлевских пропагандистов.

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Что известно о работах легендарного "Ореста" из "Азовстали"

Фоторепортаж Дмитрия Козацкого из "Азовстали" облетел весь мир. Ему даже присудили престижную награду Grand Press Photo 2022, пока он находился в российском плену.

Самой известной и мощной фотоработой "Ореста" является фотография "Свет победит". Она сделана во время окружения крепости "Азовстали".

За день до выхода из "Азовстали" Дмитрий снял фильм "Последний день на Азовстали". Babylon'13 опубликовал короткометражный фильм.

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