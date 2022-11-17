Работы "Ореста" были представлены на выставке в Испании с 18 октября. Однако теперь из-за пропаганды Шария фотографии убрали.
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Политехнический университет Каталонии поверил пропагандисту Шарию
В Политехническом университете Каталонии в Барселоне объяснили, что пришлось снять фотоработы с выставки из-за "идеологии автора". Работники вуза увидели обращение пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, где тот пытался дискредитировать Дмитрия Козацкого, известного также под позывным "Орест".
Анатолий Шарий обвинил "Ореста" в надуманном "нацизме" / Twitter Шария
Пропагандист назвал украинского военного "поклонником Гитлера" и призвал отменить его фотовыставку. Университет не стал долго разбираться в ситуации и согласился с Шарием.
Дмитрий Казацкий отреагировал на клевету
"Орест" из "Азовстали" отреагировал на несправедливые обвинения. Он подтвердил, что действительно распространил в своем Twitter фото пиццы со свастикой.
Однако украинский защитник пояснил, что это было ни что больше, чем высмеивание российской пропаганды, скандирующей мифы об "украинских нацистах".
Никаким образом я никогда не поддерживал бы и не поддерживаю ужасные действия Третьего Рейха и Гитлера. Тем более что сейчас мы боремся с прямой преемницей нацизма в мире — Россией,
– заверил Козацкий.
"Орест" призвал барселонский университет напрямую поговорить с ним об отношении к Гитлеру и Третьему Рейху. Перестать вестись на манипуляции прокремлевских пропагандистов.
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Что известно о работах легендарного "Ореста" из "Азовстали"
- Фоторепортаж Дмитрия Козацкого из "Азовстали" облетел весь мир. Ему даже присудили престижную награду Grand Press Photo 2022, пока он находился в российском плену.
- Самой известной и мощной фотоработой "Ореста" является фотография "Свет победит". Она сделана во время окружения крепости "Азовстали".
- За день до выхода из "Азовстали" Дмитрий снял фильм "Последний день на Азовстали". Babylon'13 опубликовал короткометражный фильм.
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