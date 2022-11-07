СБУ задержала блоггера из Запорожья. Он передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу.

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Блогер из Запорожья работал на российские спецслужбы

Задержанный создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото и видео с комментариями и текстовым описанием событий.

Отмечают, что его контент "подхватывали" представители российских спецслужб для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Также его материалы активно использовал прокремлевский пропагандист Шарий. В частности, он публиковал эти сюжеты в своем телеграм-канале.

Как сообщают в СБУ, задержанный готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов. Его материалы также использовали оккупационные группировки России на южном направлении для коррекции огневых ударов по региону.

Российский агент был задержан на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным. Шпиону Кремля грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Украина задерживает предателей: что известно

Недавно СБУ задержала бывшего боевика группировки "Привидение". Он скрывался в Одессе. Предатель Украины переехал в Россию еще в 2015 году. Он активно работал на врага, перевозя оружие оккупантам на Донбасс и воюя против ВСУ.

Украинская контрразведка Службы безопасности разоблачила предательницу Житомирской области. Женщина собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на северном направлении. В зоне "особого внимания" российской агентки находились железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона. Приговором суда ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также недавно задержали депутата-предателя на Харьковщине. Он вывозил в Россию украинское зерно. Кроме того, депутат предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

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