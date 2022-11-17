Роботи "Ореста" були представлені на виставці в Іспанії з 18 жовтня. Однак тепер, через пропаганду Шарія, фотографії усунули.

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Політехнічний університет Каталонії повірив пропагандисту Шарію

У Політехнічному університету Каталонії в Барселоні пояснили, що довелося зняти фотороботи з виставки через "ідеологію автора". Працівники вишу побачили звернення проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, де той намагався дискредитувати Дмитра Козацького, відомого також під позивним "Орест".

Анатолій Шарій звинуватив "Ореста" в надуманому "нацизмі" / Twitter Шарія

Пропагандист назвав українського військового "прихильником Гітлера" і закликав скасувати його фотовиставку. Університет не став довго розбиратися у ситуації та погодився з Шарієм.

Дмитро Козацький відреагував на наклеп

"Орест" з "Азовсталі" відреагував на несправедливі звинувачення. Він підтвердив, що справді поширив у своєму Twitter фото піци зі свастикою.

Однак український захисник пояснив, що це було ні що більше, як висміювання російської пропаганди, що скандує міфи про "українських нацистів".

Жодним чином я б ніколи не підтримував і не підтримую жахливі дії Третього Рейху та Гітлера. Тим паче, що нині ми боремося з прямою наступницею нацизму у світі — Росією,

– запевнив Козацький.

"Орест" закликав барселонський університет напряму поговорити з ним про ставлення до Гітлера і Третього Рейху. Натомість перестати вестися на маніпуляції прокремлівських пропагандистів.

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Що відомо про роботи легендарного "Ореста" з "Азовсталі"

Фоторепортаж Дмитра Козацького з "Азовсталі" облетів увесь світ. Йому навіть присудили престижну нагороду Grand Press Photo 2022, поки він перебував у російському полоні.

Найвідомішою та найпотужнішою фотороботою "Ореста" є світлина "Світло переможе". Вона зроблена під час оточення фортеці "Азовсталі".

За день до виходу з "Азовсталі" Дмитро зняв стрічку "Останній день на Азовсталі". Babylon'13 опублікувало короткометражний фільм.

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