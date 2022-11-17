Багато зі захисників Маріуполя вже повернулись додому, живуть повноцінним життя і навіть намагаються, всупереч російській пропаганді, творити нові сенси. Але не слід забувати про сотні інших військовослужбовців, які уже рівно як півроку перебувають в лапах у ворога.
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Флешмоб на підтримку бранців Росії
Акція приурочена до 6 місяців з дня виходу українських захисників на території, що підконтрольні Росії. Її суть полягає у тому, аби написати на листку такі слова підтримки:
- "я на тебе чекаю";
- "ти мені/нам потрібний/потрібна";
- "чекаю твого повернення";
- "чекаю героїв "Азовсталі" додому";
- "чекаю бійця _ 4308, додому".
З такими словами потрібно пройтись містом, аби вкотре нагадати людям, що уже півроку як більшість захисників "Азовсталі" перебуває у лапах ворога. Окрім того, світлини з листками потрібно викладати в історії та відзначати сторінку @azovstalfamilies.
Навіть, якщо ваша кохана людина повернулась, але його/її побратими ні, – це важлива ініціатива підтримки. Дедлайн флешмобу: без дати. Він триває до повернення останнього захисника "Азовсталі" з полону,
– зазначено на сторінці асоціації родин захисників.
Рідні полонених військовослужбовців беруть участь в акції "Чекаю тебе": дивіться скриншоти з історій @azovstalfamilies
Варто також відзначити, що серед учасників флешмобу було чимало дітей. Переважно – це дівчатка, що не чекають своїх татусів з полону.
Діти чекають своїх батьків з полону: дивіться скриншоти зі сторінки @azovstalfamilies
Все ще проходить акція "Квиток до перемоги"
Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" запустила благодійний продаж квитків у Сімферополь, Луганськ, Донецьк та інші міста держави, аби зібрати гроші на підтримку Збройних Сил. Як зазначає міністр Михайло Федоров, всього за декілька годин було продано в рамках акції понад 1 000 квиточків.
Ви також можете долучитися до збору за посиланням та після перемоги відвідати звільнені міста України.
Варте уваги – перша зустріч звільнених азовців з родинами: дивіться відео