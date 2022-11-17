Багато зі захисників Маріуполя вже повернулись додому, живуть повноцінним життя і навіть намагаються, всупереч російській пропаганді, творити нові сенси. Але не слід забувати про сотні інших військовослужбовців, які уже рівно як півроку перебувають в лапах у ворога.

Читайте також Коли Україна підняла навколо себе Захід: політолог зі США назвав, які дії Зеленського вплинули

Флешмоб на підтримку бранців Росії

Акція приурочена до 6 місяців з дня виходу українських захисників на території, що підконтрольні Росії. Її суть полягає у тому, аби написати на листку такі слова підтримки:

"я на тебе чекаю";

"ти мені/нам потрібний/потрібна";

"чекаю твого повернення";

"чекаю героїв "Азовсталі" додому";

"чекаю бійця _ 4308, додому".

З такими словами потрібно пройтись містом, аби вкотре нагадати людям, що уже півроку як більшість захисників "Азовсталі" перебуває у лапах ворога. Окрім того, світлини з листками потрібно викладати в історії та відзначати сторінку @azovstalfamilies.

Навіть, якщо ваша кохана людина повернулась, але його/її побратими ні, – це важлива ініціатива підтримки. Дедлайн флешмобу: без дати. Він триває до повернення останнього захисника "Азовсталі" з полону,

– зазначено на сторінці асоціації родин захисників.

Рідні полонених військовослужбовців беруть участь в акції "Чекаю тебе": дивіться скриншоти з історій @azovstalfamilies

Варто також відзначити, що серед учасників флешмобу було чимало дітей. Переважно – це дівчатка, що не чекають своїх татусів з полону.

Діти чекають своїх батьків з полону: дивіться скриншоти зі сторінки @azovstalfamilies

Все ще проходить акція "Квиток до перемоги"

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" запустила благодійний продаж квитків у Сімферополь, Луганськ, Донецьк та інші міста держави, аби зібрати гроші на підтримку Збройних Сил. Як зазначає міністр Михайло Федоров, всього за декілька годин було продано в рамках акції понад 1 000 квиточків.

Ви також можете долучитися до збору за посиланням та після перемоги відвідати звільнені міста України.

Варте уваги – перша зустріч звільнених азовців з родинами: дивіться відео