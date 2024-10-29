Полномасштабная война, которая началась в феврале 2022 года, объединила миллионы украинцев в едином деле – защите своей родины. Абсолютное большинство тех, кто за последние 2,5 года присоединился к армии, никогда не намеревались быть военнослужащими, а некоторые и вообще даже в армии не служили. Однако во время самых больших вызовов для родной страны, они выбрали свое место в водовороте исторических событий.

Среди тех, кто в начале вторжения присоединился к войску, – Игорь, который до 24 февраля 2022 года работал флористом в Киеве. За последние годы он участвовал в тяжелых боях на Киевщине, под Бахмутом и в Тернах, а сейчас он главный сержант роты стрелкового батальона, которая дает отпор россиянам на Покровском направлении – одном из самых сложных на линии фронта.

О боях за Бахмут, силе воли украинцев, намерениях россиян захватить Покровск и о планах на жизнь после войны Игоря с позывным "Флорист", читайте в материале 24 Канала.

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Буча и Ирпень оставили неприятный отпечаток на душе

Игорь родился в Киеве и до полномасштабного вторжения россиян занимался цветами, в столице у него было несколько точек по их продаже. Однако 24 февраля 2022 года изменило привычный образ жизни молодого парня.

Уже после первых утренних взрывов Игорь решил вывезти свою семью к родителям, а через три дня пошел в местную тероборону. По его словам, во время боев под Киевом его отряд не участвовал в серьезных боях, они занимались патрулированием улиц. Масштабные разрушения в Буче и Ирпене оставили неприятный отпечаток в его душе, и именно это побудило парня двигаться дальше в армейской сфере, хотя ранее срочную службу не проходил.

Сначала была оборона Вишневого, бывали в Буче и Ирпене. А потом пошел в военкомат и там предложили три направления. Почему-то интуитивно выбрал 401-й стрелковый батальон, так в него и попал,

– вспоминает Игорь.

С выбором позывного у парня проблем не возникло. Опираясь на свой довоенный бизнес, он решил стать "Флористом".

Бои под Бахмутом и первая встреча с FPV-дронами

Во новообразованный батальон попало много людей, которые ранее не имели опыта военной службы, поэтому бойцов обучали около трех месяцев и, по словам "Флориста", это очень помогло сохранить личный состав во время боев под Бахмутом.

Первым направлением стало село Андреевка, что к югу от самого Бахмута и там в основном боевые столкновения происходили в посадках. Уже там Игорь впервые встретился с FPV-дронами. Свой первый выход Игорь называет достаточно сложным. Совместно с другим подразделением они выдвинулись для закрепления на новых позициях.

Бойцы 110-й бригады на выполнении боевых задач / Фото, предоставленное 24 Каналу

И в этот же день мы приезжаем туда, окапываемся, закрепляемся, и в ночь начинается штурм наших позиций. Нас было 6 человек, а россиян было 25. Но мы сдержали этот штурм без единой потери. Это был у меня и моих побратимов первый выход, а бой длился 6 часов,

– вспомнил Игорь.

Оккупантам не удалось выбить из окопов подразделение Игоря и они со значительными потерями отступили, живыми осталось только 6 захватчиков. При этом во время боя у бойцов заклинили автоматы, а россияне вплотную подошли к блиндажу и забрасывали его гранатами.

Я уже не сдержался и думаю, что мы так не умрем с тобой (с побратимом – 24 Канал), и начал бить автомат об углы, затвор расклинило и все. У меня побратимчик аж расцвел,

– сказал "Флорист".

Штурм, с которого не все смогли вернуться

Самым сложным, отмечает Игорь, является путь к самим позициям, потому что во время этого оккупанты активно работают из минометов. А уже в самом окопе многое зависит от подготовки бойца. Также сложно и обратно выйти с позиции, когда происходит ротация.

Не все боевые выходы, по словам Игоря, заканчиваются успешно. Однажды, после двух суток оборонительных действий, его подразделению пришел приказ штурмовать вражеские позиции.

Надо идти в штурм, зачистить блиндажи и посадку. Мне повезло, что я шел правой стороной – она была не заминирована. Россияне заминировали подходы к блиндажу и оставили одну тропинку, которой они выходят и заходят по нему. И те, кто были на левом фланге, начали подрываться,

– сказал он.

Один из бойцов потерял одну ногу, а второй обе. Другие бойцы хотели броситься им на помощь, но "Флорист" дал отбой, потому что поле также было заминировано и потерь могло стать больше.

Они удивились, наверное, даже немного разозлились на меня, что я не дал помочь собратьям. Но я, когда увидел того собрата без двух ног, там просто невозможно было помочь. Он за минуту "вытек". А когда мы вышли уже и в окопе начали наши медики осматривать, они мне намекнули и сказали, что это было правильное решение. Сохранили больше людей, личный состав сохранили,

– сказал "Флорист".

"Первая встреча" с КАБами

Через некоторое время батальон перевели из-под Бахмута на Лиманское направление, а именно в район села Терны. Там Игорь впервые встретился с КАБами.

От КАБа толком не спрячешься. Он если попадает, то там уже без разницы где ты – в подвале, не в подвале. Там воронки такие, что ничего тебя не спасет,

– объяснил военный.

Поэтому, находясь в окопах, Игорь просто старается не думать о плохом, и, когда по позициям бьют оккупанты, он внутри себя говорит одну лишь фразу: "Не в меня". Россияне буквально без остановки штурмовали позиции Игоря и его подразделения под Тернами, в день могло происходить от 5 до 10 накатов.



"Флорист" / Фото, предоставленное 24 Каналу

У меня была история с побратимом: на него лезет россиянин, он в него стреляет, оккупант падает – ну все, мертвый значит. Но нет, проходит минут 20 – он встает, начинает ползти, начинает к нему идти. Он в него опять стреляет, тот опять падает. Что-то им (оккупантам – 24 Канал) дают? Потому что обычный человек так не сможет. У них нет ни страха, ничего. А без подпитки организма, адреналина такого не может быть,

– сказал "Флорист".

"У нас силы воли больше"

Сейчас Игорь – главный сержант роты 2-го стрелкового батальона, который до этого был отдельным 401-м, но уже полноценно вошел в структуру 110 отдельной механизированной бригады. Бойцы несут службу на Покровском направлении, где оккупанты стремятся прорваться к самому Покровску и Мирнограду. За это время война во многом эволюционировала, однако неизменным остается большое количество личного состава россиян. При этом "Флорист" убежден, что именно сила воли украинцев и дает возможность бороться дальше.

Все равно мы как-то справляемся и держим свои позиции. Скорее всего, это сила воли. Мы не за деньги воюем, ни за что. Мы воюем за свою страну, за своих родителей, сыновей, дочерей. Только из-за этого мы выстояли. У нас всего меньше, но силы воли больше,

– сказал Игорь.

За время боев у парня ушло много страхов, он научился выживать в самых сложных ситуациях, ему удалось переосмыслить свои жизненные потребности.

Допустим, какие-то богатства, вся эта роскошь, она, в принципе, не нужна. Когда сидишь в окопах, то у тебя ничего нет. Ты живешь там с мышами и крысами, лисицы к тебе прибегают. И тебя все устраивает, потому что ты жив,

– добавил парень.

"Флорист" считает, что хорошая атмосфера в коллективе является очень важным аспектом, тогда за командиром будут идти подчиненные. И если человек не был на боевых выходах, то это будет заметно. Именно "боевые ребята" смогут научить новобранцев тому, что пригодится непосредственно на войне.

Индивидуальный подход к бойцам очень важен: кого-то из-под палки, на кого-то надо гаркнуть, к некоторым поговорить надо побольше. Но все равно подход находишь,

– сказал он.

"После окончания войны могу остаться в армии"

Боевые действия и война не идут по рабочему графику, они происходят круглосуточно, однако отдохнуть бойцам все же удается. Для Игоря лучшим релаксом является поездка домой, где он может встретиться с друзьями, но о самой войне он с ними не разговаривает. Так лучше отдыхается.

Также очень помогает расслабиться просмотр фильмов, из последних ему вспомнился "Дэдпул и Росомаха". Кроме этого, Игорь любит смотреть фильмы о войне и уверяет, что даже оттуда берет важную информацию.



Игорь "Флорист" / Фото, предоставленное 24 Каналу

На вопрос: "Чем будешь заниматься после войны?" – у Игоря нет однозначного ответа. Парень предполагает, что может вернуться в цветочный бизнес, но не исключает и мысль о дальнейшей военной службе. Говоря об этом "Флорист" не забывает вспомнить о красоте природы, особенно в летний период.

"Вот бабочки летают, к тебе звери приходят в блиндаж – ну, ты отвлекаешься все равно. Тут идет обстрел, а рядом мышь ползет, и ты уже на нее отвлекся и забыл про обстрел. Вот такие мелочи, но они тебя отвлекают, все равно хоть на секунды, на минутки, но ты отвлекаешься", – добавил "Флорист".